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"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России
Париж должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Таким мнением с изданием Le Figaro поделился глава комитета по иностранным | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:50+0300
2024-05-20T11:51+0300
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ПАРИЖ, 20 мая - ПРАЙМ. Париж должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Таким мнением с изданием Le Figaro поделился глава комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланж."Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом на удар?", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн считает несправедливым отказывать украинцам в праве на ответные удары и призывает Париж отменить "необоснованное табу". Бурланже также указал на другие западные государства, которые разрешили Украине использовать западное оружие для атак на Россию.Ранее украинские чиновники сообщили изданию Politico, что Киев просит США разрешения на атаки по российской территории с помощью американского оружия.Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил о возможном отправлении французских военных в Украину, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал легитимными удары ВСУ по России при помощи британских ракет.Глава британского Министерства обороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение на использование британского оружия для атаки на Крым, так как он считает полуостров украинской территорией.
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франция, россия, удар, новости
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, удар, Новости
11:50 20.05.2024 (обновлено: 11:51 20.05.2024)
 
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России

Французский политик Бурланж предложил разрешить ВСУ наносить удары по России

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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ПАРИЖ, 20 мая - ПРАЙМ. Париж должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Таким мнением с изданием Le Figaro поделился глава комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланж.
"Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом на удар?", — отметил он.
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Он считает несправедливым отказывать украинцам в праве на ответные удары и призывает Париж отменить "необоснованное табу". Бурланже также указал на другие западные государства, которые разрешили Украине использовать западное оружие для атак на Россию.
Ранее украинские чиновники сообщили изданию Politico, что Киев просит США разрешения на атаки по российской территории с помощью американского оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил о возможном отправлении французских военных в Украину, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал легитимными удары ВСУ по России при помощи британских ракет.
Глава британского Министерства обороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение на использование британского оружия для атаки на Крым, так как он считает полуостров украинской территорией.
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
"Удар не понадобится". В Британии рассказали о секретном оружии России
12 мая, 09:12
 
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