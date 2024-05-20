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В Турции отменят ограничение на повышение арендной платы

В Турции отменят ограничение на повышение арендной платы - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Турции отменят ограничение на повышение арендной платы

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подтвердил отмену ограничения на увеличение арендной платы за недвижимость с 1 июля, ранее хозяин квартиры мог поднять... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:13+0300

2024-05-20T12:13+0300

2024-05-20T12:15+0300

экономика

турция

недвижимость

арендная плата

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СТАМБУЛ, 20 мая - ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подтвердил отмену ограничения на увеличение арендной платы за недвижимость с 1 июля, ранее хозяин квартиры мог поднять стоимость аренды лишь на 25% в год. Данное ограничение было введено в 2022 году, арендодатели выступали против него, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. Власти ранее продлили действие этой меры до 1 июля. "Не вижу никаких причин для продолжения этой программы. Считаю, что нет необходимости вмешиваться в рыночные цены на аренду", - заявил Шимшек телеканалу TRT Haber. По мнению министра, рост цен на строительные материалы прекратился. Министр сообщил, что в этом году не планируется увеличение НДС или ввод новых налогов. Он признал, что увеличению инфляции поспособствовали некоторые предпринятые в 2023 году шаги властей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир - ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет. С сентября 2023 года все споры относительно повышения аренды и других схожих вопросов должны решаться с помощью арбитража, прежде чем передавать дела в суд; связано это с высочайшей нагрузкой на судебную систему страны.

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турция, недвижимость, арендная плата