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Рецидивист совершил побег из СИЗО в Кузбассе

Рецидивист совершил побег из СИЗО в Кузбассе - 20.05.2024, ПРАЙМ

Рецидивист совершил побег из СИЗО в Кузбассе

Ранее судимый девятнадцатилетний преступник совершил побег из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области. На его розыск направлены полиция и... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T07:44+0300

2024-05-20T07:44+0300

2024-05-20T07:53+0300

происшествия

сизо

побег

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Ранее судимый девятнадцатилетний преступник совершил побег из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области. На его розыск направлены полиция и сотрудники ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В частности, в сообщении ГУ МВД говорится: "Ранее судимый житель Новокузнецка Черников Александр Романович, 26.12.2004 года рождения, осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", совершил побег 18 мая текущего года". При этом отмечается, что сотрудники МВД Кемеровской области – Кузбасса во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСИН в настоящий момент ведут поиск рецидивиста. К поискам привлечены самые опытные оперативники территориальных органов внутренних дел и областного полицейского главка. Также сообщается, что рост сбежавшего - 168 сантиметров, телосложение среднее. "Особые приметы: шрамы: на голове, на левой руке. Татуировки: на левой кисти - буквы, на правом предплечье - узор, на левом предплечье – молния". Полицейские обратились с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении преступника, сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-37-36-54 (отдел полиции "Кузнецкий" УМВД России по городу Новокузнецку); в Кемерове: 8-(3842)-58-53-37 (Дежурная часть ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу) либо 02 (102 с мобильного телефона). "Конфиденциальность гарантируется", – говорится в сообщении ведомства.

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сизо, побег