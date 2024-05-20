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СМИ назвало районы Москвы с наибольшим ростом цен на массовые новостройки
СМИ назвало районы Москвы с наибольшим ростом цен на массовые новостройки - 20.05.2024, ПРАЙМ
СМИ назвало районы Москвы с наибольшим ростом цен на массовые новостройки
Новостройки в Косино-Ухтомский районе в апреле этого года подорожали сильнее всего, пишет газета РБК со ссылкой на экспертов платформы bnMAP.pro. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:52+0300
2024-05-20T16:52+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Новостройки в Косино-Ухтомский районе в апреле этого года подорожали сильнее всего, пишет газета РБК со ссылкой на экспертов платформы bnMAP.pro.Аналитики уточнили, что в среднем стоимость нового жилья в упомянутом районе увеличилась на 73,6 процента, то есть 275,4 тысячи рублей с аналогичного периода прошлого года.Как выяснили эксперты, далее следует Бирюлево Восточное, где новостройки подорожали на 64,3 процента, до 349,1 тысяч рублей. Третье место занимает район Старое Крюково: цена выросла на 60,5 процента, до 321,9 тысячи рублей.Четвертое место досталось Марьино (+59,7 процента, до 395,5 тысячи рублей), а замыкает список Сокольники (+52,9%, до 387,6 тысячи рублей), сообщает РБК.Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова пояснила рост цен сменой типа квартир при маленьком предложении: в 2023 году это был один жилой комплекс с квартирами стандарт-класса. В текущий момент это тоже один комплекс, но уже с апартаментами комфорт-класса.Ранее РБК писало, что в Москве стоимость новостроек выросла лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции. Указывалось, с начала года новостройки подорожали в регионах, на которые приходится около 60 процентов всего портфеля жилищного строительства. Однако в марте рост цен на новостройки упал. При этом РБК отмечал, что в столичных регионах прирост цен был ниже средних значений по стране. В столице цены на первичное жилье в январе — марте увеличились на 1,6 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,9 процента.
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москва, новостройки, цены на жилье
Недвижимость, МОСКВА, новостройки, цены на жилье
СМИ назвало районы Москвы с наибольшим ростом цен на массовые новостройки
РБК: в Косино-Ухтомском, Бирюлево Восточное и Старом Крюково подорожало жилье
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ.
Новостройки в Косино-Ухтомский районе в апреле этого года подорожали сильнее всего, пишет газета РБК
со ссылкой на экспертов платформы bnMAP.pro.
Аналитики уточнили, что в среднем стоимость нового жилья в упомянутом районе увеличилась на 73,6 процента, то есть 275,4 тысячи рублей с аналогичного периода прошлого года.
Как выяснили эксперты, далее следует Бирюлево Восточное, где новостройки подорожали на 64,3 процента, до 349,1 тысяч рублей. Третье место занимает район Старое Крюково: цена выросла на 60,5 процента, до 321,9 тысячи рублей.
Четвертое место досталось Марьино (+59,7 процента, до 395,5 тысячи рублей), а замыкает список Сокольники (+52,9%, до 387,6 тысячи рублей), сообщает РБК.
В России за год подскочила средняя стоимость аренды квартир, сообщили СМИ
Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова пояснила рост цен сменой типа квартир при маленьком предложении: в 2023 году это был один жилой комплекс с квартирами стандарт-класса. В текущий момент это тоже один комплекс, но уже с апартаментами комфорт-класса.
Ранее РБК
писало, что в Москве стоимость новостроек выросла лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции. Указывалось, с начала года новостройки подорожали в регионах, на которые приходится около 60 процентов всего портфеля жилищного строительства. Однако в марте рост цен на новостройки упал. При этом РБК отмечал, что в столичных регионах прирост цен был ниже средних значений по стране. В столице цены на первичное жилье в январе — марте увеличились на 1,6 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,9 процента.