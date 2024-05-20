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Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая
Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая - 20.05.2024, ПРАЙМ
Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, которые погибли при крушении вертолета, состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз. Об... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T11:13+0300
2024-05-20T11:13+0300
2024-05-20T11:37+0300
происшествия
иран
ибрахим раиси
похороны
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ТЕГЕРАН, 20 мая – ПРАЙМ. Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, которые погибли при крушении вертолета, состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян. Его слова процитировало агентство TasnimОн также добавил, что сперва пройдет судебно-медицинская экспертиза.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что по погибшим объявлен пятидневный траур."Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.Он также подчеркнул, что согласно статье 131 конституции, Мохаммад Мохбер "становится руководителем исполнительной власти и обязан договориться с главами законодательной и судебной власти об избрании нового президента в течение следующих 50 дней".Перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Она возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Статья 131 Конституции Ирана гласит, что новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://1prime.ru/20240520/vertolet-848317834.html
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иран, ибрахим раиси, похороны
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси, похороны
Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая
Хакикиян: похороны погибшего Раиси и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая
ТЕГЕРАН, 20 мая – ПРАЙМ. Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, которые погибли при крушении вертолета, состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян. Его слова процитировало агентство Tasnim
Он также добавил, что сперва пройдет судебно-медицинская экспертиза.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что по погибшим объявлен пятидневный траур.
"Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.
Он также подчеркнул, что согласно статье 131 конституции, Мохаммад Мохбер "становится руководителем исполнительной власти и обязан договориться с главами законодательной и судебной власти об избрании нового президента в течение следующих 50 дней".
Перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Она возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Статья 131 Конституции Ирана гласит, что новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства