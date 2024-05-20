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Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая

Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая - 20.05.2024, ПРАЙМ

Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, которые погибли при крушении вертолета, состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз. Об... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T11:13+0300

2024-05-20T11:13+0300

2024-05-20T11:37+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

похороны

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ТЕГЕРАН, 20 мая – ПРАЙМ. Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, которые погибли при крушении вертолета, состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян. Его слова процитировало агентство TasnimОн также добавил, что сперва пройдет судебно-медицинская экспертиза.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что по погибшим объявлен пятидневный траур."Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.Он также подчеркнул, что согласно статье 131 конституции, Мохаммад Мохбер "становится руководителем исполнительной власти и обязан договориться с главами законодательной и судебной власти об избрании нового президента в течение следующих 50 дней".Перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Она возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Статья 131 Конституции Ирана гласит, что новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

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иран, ибрахим раиси, похороны