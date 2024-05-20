https://1prime.ru/20240520/pokupka-848346545.html

Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане

Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане - 20.05.2024, ПРАЙМ

Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане

Катарский инвестбанк Lesha Bank приобретает у Национального управляющего холдинга "Байтерек" бывшую дочку Сбербанка в Казахстане Bereke Bank за 147 миллионов... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T21:28+0300

2024-05-20T21:28+0300

2024-05-20T21:28+0300

казахстан

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Катарский инвестбанк Lesha Bank приобретает у Национального управляющего холдинга "Байтерек" бывшую дочку Сбербанка в Казахстане Bereke Bank за 147 миллионов долларов, следует из пресс-релиза Lesha Bank. "Между Lesha Bank и "Байтерек" был заключен (31 марта 2024 года) договор купли-продажи о приобретении всего акционерного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в 65 миллиардов казахских тенге, что эквивалентно 532 382 681 катарских риалов по текущему курсу (примерно 147 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Договор содержал в себе предварительные условия вступления соглашения в силу, в числе которых указывалось получение холдингом "Байтерек" необходимых одобрений, которые, как указывается в релизе, были получены. В связи с этим договор вступил в силу. При этом также отмечается, что для завершения сделки необходимо выполнить другие условия, включая соответствующие разрешения компетентных регулирующих и надзорных органов. В феврале Катарская фондовая биржа (QSE) сообщала, что Lesha Bank заключил предварительное соглашение с "Байтерек" о потенциальном приобретении банка в Казахстане, однако название банка не уточнялось. Сделка купли-продажи между Сбербанком и казахстанским холдингом "Байтерек" состоялась в сентябре 2022 года, банк сменил название на Bereke Bank и подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США пакет документов для снятия санкций. Санкции были сняты в марте 2023 года. В октябре Bereke Bank сообщил о возобновлении работы с международной платежной системой Visa, что стало последним шагом к полному восстановлению операционной деятельности.

https://1prime.ru/20240520/ipoteka-848336354.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, сбербанк