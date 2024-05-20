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Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане
Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане - 20.05.2024, ПРАЙМ
Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане
Катарский инвестбанк Lesha Bank приобретает у Национального управляющего холдинга "Байтерек" бывшую дочку Сбербанка в Казахстане Bereke Bank за 147 миллионов... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T21:28+0300
2024-05-20T21:28+0300
казахстан
сбербанк
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Катарский инвестбанк Lesha Bank приобретает у Национального управляющего холдинга "Байтерек" бывшую дочку Сбербанка в Казахстане Bereke Bank за 147 миллионов долларов, следует из пресс-релиза Lesha Bank. "Между Lesha Bank и "Байтерек" был заключен (31 марта 2024 года) договор купли-продажи о приобретении всего акционерного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в 65 миллиардов казахских тенге, что эквивалентно 532 382 681 катарских риалов по текущему курсу (примерно 147 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Договор содержал в себе предварительные условия вступления соглашения в силу, в числе которых указывалось получение холдингом "Байтерек" необходимых одобрений, которые, как указывается в релизе, были получены. В связи с этим договор вступил в силу. При этом также отмечается, что для завершения сделки необходимо выполнить другие условия, включая соответствующие разрешения компетентных регулирующих и надзорных органов. В феврале Катарская фондовая биржа (QSE) сообщала, что Lesha Bank заключил предварительное соглашение с "Байтерек" о потенциальном приобретении банка в Казахстане, однако название банка не уточнялось. Сделка купли-продажи между Сбербанком и казахстанским холдингом "Байтерек" состоялась в сентябре 2022 года, банк сменил название на Bereke Bank и подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США пакет документов для снятия санкций. Санкции были сняты в марте 2023 года. В октябре Bereke Bank сообщил о возобновлении работы с международной платежной системой Visa, что стало последним шагом к полному восстановлению операционной деятельности.
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казахстан, сбербанк
КАЗАХСТАН, Сбербанк
21:28 20.05.2024
 
Катарский банк купит бывшую дочку Сбербанка в Казахстане

Lesha Bank купит бывшую дочку Сбера в Казахстане Bereke Bank за 147 млн долларов

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Катарский инвестбанк Lesha Bank приобретает у Национального управляющего холдинга "Байтерек" бывшую дочку Сбербанка в Казахстане Bereke Bank за 147 миллионов долларов, следует из пресс-релиза Lesha Bank.
"Между Lesha Bank и "Байтерек" был заключен (31 марта 2024 года) договор купли-продажи о приобретении всего акционерного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в 65 миллиардов казахских тенге, что эквивалентно 532 382 681 катарских риалов по текущему курсу (примерно 147 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Договор содержал в себе предварительные условия вступления соглашения в силу, в числе которых указывалось получение холдингом "Байтерек" необходимых одобрений, которые, как указывается в релизе, были получены. В связи с этим договор вступил в силу. При этом также отмечается, что для завершения сделки необходимо выполнить другие условия, включая соответствующие разрешения компетентных регулирующих и надзорных органов.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Сбер" увеличил лимиты по IТ-ипотеке
16:08
В феврале Катарская фондовая биржа (QSE) сообщала, что Lesha Bank заключил предварительное соглашение с "Байтерек" о потенциальном приобретении банка в Казахстане, однако название банка не уточнялось.
Сделка купли-продажи между Сбербанком и казахстанским холдингом "Байтерек" состоялась в сентябре 2022 года, банк сменил название на Bereke Bank и подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США пакет документов для снятия санкций. Санкции были сняты в марте 2023 года. В октябре Bereke Bank сообщил о возобновлении работы с международной платежной системой Visa, что стало последним шагом к полному восстановлению операционной деятельности.
 
КАЗАХСТАНСбербанк
 
 
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