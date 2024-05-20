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Polymetal International намерена сменить название - 20.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240520/polymetal-848329269.html
Polymetal International намерена сменить название
Polymetal International намерена сменить название - 20.05.2024, ПРАЙМ
Polymetal International намерена сменить название
Золотодобывающая компания Polymetal International plc в связи с продажей российского бизнеса планирует сменить изменить название на Solidcore Resources plc,... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:07+0300
2024-05-20T14:08+0300
экономика
бизнес
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Polymetal International plc в связи с продажей российского бизнеса планирует сменить изменить название на Solidcore Resources plc, сообщила компания. "В связи с продажей российского бизнеса, находящегося под санкциями OFAC и сохранившего название АО "Полиметалл", компания считает целесообразным изменить название и добивается одобрения акционерами нового названия Solidcore Resources plc", - говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров Polymetal состоится 11 июня в Астане. Также совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. "Геополитическая и макроэкономическая ситуация остается сложной, а доступ к основным источникам долгового финансирования еще не восстановлен", - объяснили это в компании. Polymetal - второй крупнейший производитель золота в Казахстане, входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира. В марте компания сообщила, что завершила сделку по продаже 100% акций своего российского подразделения - АО "Полиметалл" - компании "Мангазея Плюс" (структуре группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова).
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бизнес
Экономика, Бизнес
14:07 20.05.2024 (обновлено: 14:08 20.05.2024)
 
Polymetal International намерена сменить название

Polymetal International plc намерена изменить название на Solidcore Resources plc

© Фото : PolymetalДобыча золота.
Добыча золота. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : Polymetal
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Polymetal International plc в связи с продажей российского бизнеса планирует сменить изменить название на Solidcore Resources plc, сообщила компания.
"В связи с продажей российского бизнеса, находящегося под санкциями OFAC и сохранившего название АО "Полиметалл", компания считает целесообразным изменить название и добивается одобрения акционерами нового названия Solidcore Resources plc", - говорится в сообщении компании.
Годовое собрание акционеров Polymetal состоится 11 июня в Астане.
Также совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. "Геополитическая и макроэкономическая ситуация остается сложной, а доступ к основным источникам долгового финансирования еще не восстановлен", - объяснили это в компании.
Polymetal - второй крупнейший производитель золота в Казахстане, входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира. В марте компания сообщила, что завершила сделку по продаже 100% акций своего российского подразделения - АО "Полиметалл" - компании "Мангазея Плюс" (структуре группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова).
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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