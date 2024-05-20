https://1prime.ru/20240520/posidelki-848343748.html

Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками

Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками - 20.05.2024, ПРАЙМ

Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками

Мирный саммит по Украине в Швейцарии похож на посиделки без добавленной стоимости, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:57+0300

2024-05-20T18:57+0300

2024-05-20T18:57+0300

мирный саммит

швейцария

переговоры

"формула мира"

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ООН, 20 мая – ПРАЙМ. Мирный саммит по Украине в Швейцарии похож на посиделки без добавленной стоимости, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации."Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет", — отметил он.Небензя полагает, что "на этой сходке" планируют разработать нереалистичный ультиматум, так называемую "мирную формулу" Владимира Зеленского.Зеленский впервые ее представил в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.По его мнению, потом эта "формула" будет навязываться России. Но усилия будут напрасны, добавил постпред.Небензя сообщил, что организаторы мероприятия активно приглашают страны глобального Юга на конференцию, чтобы переманить их на сторону киевского режима. Дипломат посоветовал не вестись на эту инициативу, так как на самом деле план Запада "заключается в том, чтобы предложить гостям якобы неконфронтационную повестку дня с особым упором на вопросы ядерной и продовольственной безопасности, свободы навигации, обмена заключенными и пленными и возвращения детей, а потом представить их присутствие в качестве якобы присоединения к бесперспективному ультиматуму в адрес России".Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе главы киевского режима. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он.

https://1prime.ru/20240520/sammit-848315995.html

https://1prime.ru/20240520/zelenskiy-848340239.html

швейцария

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мирный саммит, швейцария, переговоры, "формула мира"