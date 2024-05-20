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ФНС готовит пакетное предложение по налоговому переходу и амнистии - 20.05.2024, ПРАЙМ
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ФНС готовит пакетное предложение по налоговому переходу и амнистии
ФНС готовит пакетное предложение по налоговому переходу и амнистии - 20.05.2024, ПРАЙМ
ФНС готовит пакетное предложение по налоговому переходу и амнистии
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обсуждает с бизнес-объединениями параметры налоговой амнистии, готова вносить предложения по ней вместе с идеями по... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:38+0300
2024-05-20T16:38+0300
налоги
фнс россии
бизнес
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обсуждает с бизнес-объединениями параметры налоговой амнистии, готова вносить предложения по ней вместе с идеями по переходу от специального режима налогообложения к общему при росте бизнеса, заявил глава ведомства Даниил Егоров. "Осуществление перехода от специального режима к общему режиму абсолютно точно во взаимосвязи с амнистией, мы считаем, естественно, это должно быть пакетное решение. Так мы с коллегами из Минфина готовим", - сказал Егоров на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. "У нас идет обсуждение по поводу параметров этой амнистии. Мы и с "Опорой России", и с РСПП, и со многими другими объединениями обсуждаем, какие будут механизмы. Мы уже, я думаю, в конечной стадии того, чтобы выносить эти предложения в общем пакете", - добавил глава ФНС. В понедельник на заседании в Госдуме обсуждались вопросы внесения изменений в налоговое законодательство. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. На этом заседании министр заявил, что необходимо создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним. Действующий спецрежим для малого бизнеса нужно донастроить таким образом, чтобы изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, но компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги, указал Силуанов. При этом будет предусмотрена налоговая амнистия для тех, кто откажется от "схем оптимизации" и начнет работать "в белую", добавил он.
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фнс россии, бизнес
Налоги, ФНС России, Бизнес
16:38 20.05.2024
 
ФНС готовит пакетное предложение по налоговому переходу и амнистии

ФНС готовит предложение по налоговому переходу при росте бизнеса и амнистии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкФНС пристально следит за уплатой налогов
ФНС пристально следит за уплатой налогов - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обсуждает с бизнес-объединениями параметры налоговой амнистии, готова вносить предложения по ней вместе с идеями по переходу от специального режима налогообложения к общему при росте бизнеса, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
"Осуществление перехода от специального режима к общему режиму абсолютно точно во взаимосвязи с амнистией, мы считаем, естественно, это должно быть пакетное решение. Так мы с коллегами из Минфина готовим", - сказал Егоров на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"У нас идет обсуждение по поводу параметров этой амнистии. Мы и с "Опорой России", и с РСПП, и со многими другими объединениями обсуждаем, какие будут механизмы. Мы уже, я думаю, в конечной стадии того, чтобы выносить эти предложения в общем пакете", - добавил глава ФНС.
В понедельник на заседании в Госдуме обсуждались вопросы внесения изменений в налоговое законодательство. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками.
На этом заседании министр заявил, что необходимо создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним. Действующий спецрежим для малого бизнеса нужно донастроить таким образом, чтобы изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, но компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги, указал Силуанов. При этом будет предусмотрена налоговая амнистия для тех, кто откажется от "схем оптимизации" и начнет работать "в белую", добавил он.
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