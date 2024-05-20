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На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной - 20.05.2024, ПРАЙМ
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На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной
На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной - 20.05.2024, ПРАЙМ
На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной
Превосходство РФ над Украиной в военной сфере будет усиливаться, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников европейских разведок. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:55+0300
2024-05-20T14:55+0300
вооружения
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Превосходство РФ над Украиной в военной сфере будет усиливаться, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников европейских разведок. "Российское военное превосходство продолжит возрастать, "если западные страны быстро не активизируются", — сказано в материале издания без уточнения, какие меры должны быть приняты Западом, чтобы помешать Москве. Отмечается, что в европейских разведках считают, что Россия якобы ждет конфликта с НАТО в течение последующего десятилетия и намерена увеличить численность регулярной армии до 1,5 миллиона человек к 2026 году. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые являются потенциально опасными для ее интересов.
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россия, нато
Вооружения, РОССИЯ, НАТО
14:55 20.05.2024
 
На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной

WSJ: военное превосходство России над Украиной продолжит расти

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Превосходство РФ над Украиной в военной сфере будет усиливаться, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников европейских разведок.
"Российское военное превосходство продолжит возрастать, "если западные страны быстро не активизируются", — сказано в материале издания без уточнения, какие меры должны быть приняты Западом, чтобы помешать Москве.
Отмечается, что в европейских разведках считают, что Россия якобы ждет конфликта с НАТО в течение последующего десятилетия и намерена увеличить численность регулярной армии до 1,5 миллиона человек к 2026 году.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые являются потенциально опасными для ее интересов.
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