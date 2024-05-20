https://1prime.ru/20240520/prevoskhodstvo-848332760.html

На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной

На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной - 20.05.2024, ПРАЙМ

На Западе ожидают роста военного превосходства России над Украиной

Превосходство РФ над Украиной в военной сфере будет усиливаться, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников европейских разведок. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:55+0300

2024-05-20T14:55+0300

2024-05-20T14:55+0300

вооружения

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нато

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Превосходство РФ над Украиной в военной сфере будет усиливаться, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников европейских разведок. "Российское военное превосходство продолжит возрастать, "если западные страны быстро не активизируются", — сказано в материале издания без уточнения, какие меры должны быть приняты Западом, чтобы помешать Москве. Отмечается, что в европейских разведках считают, что Россия якобы ждет конфликта с НАТО в течение последующего десятилетия и намерена увеличить численность регулярной армии до 1,5 миллиона человек к 2026 году. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые являются потенциально опасными для ее интересов.

https://1prime.ru/20240520/zakharova-848325391.html

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