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Путин провел экстренную встречу с послом Ирана
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана - 20.05.2024, ПРАЙМ
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана
Президент РФ Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T06:00+0300
2024-05-20T06:00+0300
2024-05-20T06:07+0300
политика
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило информагентство IRNA. Как указывается в сообщении агентства, "президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве". На встрече присутствовали глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник российского президента Игорь Левитин, передает IRNA. В ходе встречи президент России выразил иранскому послу обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси на борту и обратился с просьбой передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что Российская Федерация готова сделать все необходимое для поисков президента Ирана. В воскресенье пресса Ирана сообщала, что вертолет с Раиси и главой МИД страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет и БПЛА.
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владимир путин, посол, иран, встреча
Политика, Владимир Путин, посол, ИРАН, встреча
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана
IRNA: Путин провел встречу с послом Ирана в РФ после крушения вертолета с Раиси
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило информагентство IRNA.
Как указывается в сообщении агентства, "президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве".
На встрече присутствовали глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник российского президента Игорь Левитин, передает IRNA.
В ходе встречи президент России выразил иранскому послу обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси на борту и обратился с просьбой передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что Российская Федерация готова сделать все необходимое для поисков президента Ирана.
В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту
В воскресенье пресса Ирана сообщала, что вертолет с Раиси и главой МИД страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет и БПЛА.