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Путин провел экстренную встречу с послом Ирана

Путин провел экстренную встречу с послом Ирана - 20.05.2024, ПРАЙМ

Путин провел экстренную встречу с послом Ирана

Президент РФ Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T06:00+0300

2024-05-20T06:00+0300

2024-05-20T06:07+0300

политика

владимир путин

посол

иран

встреча

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило информагентство IRNA. Как указывается в сообщении агентства, "президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве". На встрече присутствовали глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник российского президента Игорь Левитин, передает IRNA. В ходе встречи президент России выразил иранскому послу обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси на борту и обратился с просьбой передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что Российская Федерация готова сделать все необходимое для поисков президента Ирана. В воскресенье пресса Ирана сообщала, что вертолет с Раиси и главой МИД страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет и БПЛА.

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владимир путин, посол, иран, встреча