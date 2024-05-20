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Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, следует из сообщения на сайте Кремля. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:54+0300
2024-05-20T10:54+0300
политика
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, следует из сообщения на сайте Кремля."Уважаемый господин (Верховный лидер Исламской Республики Иран Али ) Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", — сказано в телеграмме российского лидера.Путин также назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившего всю жизнь служению Родине. Президент России также отметил неоценимый вклад Раиси в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, указывая на их стратегическое партнерство. Глава государства выразил глубокую скорбь и пожелал иранскому народу силы перед лицом этой трагической и непоправимой утраты.Он также просил передать семье и друзьям покойного президента и всем, кто пострадал в этой ужасной катастрофе, свое искреннее сочувствие и поддержку. Путин отметил, что имел возможность лично встретиться с Эбрахимом Раиси и сохранит о нем светлую память.Президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли в результате крушения вертолета 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.
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россия, владимир путин, ибрахим раиси, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, Новости
10:54 20.05.2024
 
Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Уважаемый господин (Верховный лидер Исламской Республики Иран Али ) Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", — сказано в телеграмме российского лидера.
Путин также назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившего всю жизнь служению Родине. Президент России также отметил неоценимый вклад Раиси в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, указывая на их стратегическое партнерство. Глава государства выразил глубокую скорбь и пожелал иранскому народу силы перед лицом этой трагической и непоправимой утраты.
Он также просил передать семье и друзьям покойного президента и всем, кто пострадал в этой ужасной катастрофе, свое искреннее сочувствие и поддержку. Путин отметил, что имел возможность лично встретиться с Эбрахимом Раиси и сохранит о нем светлую память.
Президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли в результате крушения вертолета 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
09:54
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинИбрахим РаисиНовости
 
 
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