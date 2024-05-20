https://1prime.ru/20240520/putin-848327249.html

Путин поделился впечатлениями от поездки в Китай

Путин поделился впечатлениями от поездки в Китай - 20.05.2024, ПРАЙМ

Путин поделился впечатлениями от поездки в Китай

Поездка в Китай оставила у президента России Владимира Путина светлые, незабываемые впечатления. Об этом российский лидер сообщил в послании председателю КНР Си | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T13:09+0300

2024-05-20T13:09+0300

2024-05-20T13:09+0300

политика

владимир путин

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Поездка в Китай оставила у президента России Владимира Путина светлые, незабываемые впечатления. Об этом российский лидер сообщил в послании председателю КНР Си Цзиньпину, ее текст размещен на сайте Кремля.Российский лидер посетил Китай с государственным визитом на прошлой неделе. 16 мая Путин побывал в Пекине, где провел переговоры с Си Цзиньпином и побеседовал с премьером Госсовета Ли Цяном. 17 мая президент побывал в Харбине."Хотел бы выразить вам сердечную признательность за тёплый, радушный приём и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления", - отметил российский лидер.Путин также выразил уверенность, что переговоры России и Китая поспособствуют укреплению двусторонних отношений. Кроме того, он назвал Си Цзиньпина дорогим и желанным гостем на российской земле.

https://1prime.ru/20240520/zona-848326112.html

китай

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владимир путин, китай, си цзиньпин