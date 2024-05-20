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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером выразил самые глубокие... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:35+0300
2024-05-20T14:45+0300
происшествия
владимир путин
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером выразил самые глубокие соболезнования лидерам страны и иранскому народу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и некоторых других государственных деятелей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил президента Ирана Эбрахима Раиси как надежного партнера, который внес неоценимый вклад в развитие отношений между двумя странами.Мохбер, в свою очередь, выразил Путину искреннюю признательность за слова поддержки в тяжелое для Ирана время.Также он выразил надежду на углубление сотрудничества между двумя странами."Ваша позиция по международным вопросам всегда нами уважалась. Даст Бог впредь мы установим нарастающее сотрудничество между Тегераном и Москвой на фоне углубления и усиления сотрудничества между двумя странами", — привело его слова агентство Tasnim.Путин и Мохбер подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всестороннего взаимодействия РФ и Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
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владимир путин, ибрахим раиси, иран
Происшествия, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, ИРАН
14:35 20.05.2024 (обновлено: 14:45 20.05.2024)
 
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Путин в разговоре с Мохбером выразил соболезнования из-за гибели Раиси

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
© POOL
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером выразил самые глубокие соболезнования лидерам страны и иранскому народу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и некоторых других государственных деятелей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил президента Ирана Эбрахима Раиси как надежного партнера, который внес неоценимый вклад в развитие отношений между двумя странами.
Мохбер, в свою очередь, выразил Путину искреннюю признательность за слова поддержки в тяжелое для Ирана время.
Также он выразил надежду на углубление сотрудничества между двумя странами.
"Ваша позиция по международным вопросам всегда нами уважалась. Даст Бог впредь мы установим нарастающее сотрудничество между Тегераном и Москвой на фоне углубления и усиления сотрудничества между двумя странами", — привело его слова агентство Tasnim.
Путин и Мохбер подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всестороннего взаимодействия РФ и Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси
13:09
 
ПроисшествияВладимир ПутинИбрахим РаисиИРАН
 
 
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