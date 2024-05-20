https://1prime.ru/20240520/putin-848331491.html

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером выразил самые глубокие... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:35+0300

2024-05-20T14:35+0300

2024-05-20T14:45+0300

происшествия

владимир путин

ибрахим раиси

иран

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером выразил самые глубокие соболезнования лидерам страны и иранскому народу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и некоторых других государственных деятелей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил президента Ирана Эбрахима Раиси как надежного партнера, который внес неоценимый вклад в развитие отношений между двумя странами.Мохбер, в свою очередь, выразил Путину искреннюю признательность за слова поддержки в тяжелое для Ирана время.Также он выразил надежду на углубление сотрудничества между двумя странами."Ваша позиция по международным вопросам всегда нами уважалась. Даст Бог впредь мы установим нарастающее сотрудничество между Тегераном и Москвой на фоне углубления и усиления сотрудничества между двумя странами", — привело его слова агентство Tasnim.Путин и Мохбер подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всестороннего взаимодействия РФ и Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.

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иран

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владимир путин, ибрахим раиси, иран