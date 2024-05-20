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Путин освободил Левицкую от должности советника президента России - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Путин освободил Левицкую от должности советника президента России
Путин освободил Левицкую от должности советника президента России - 20.05.2024, ПРАЙМ
Путин освободил Левицкую от должности советника президента России
Александра Левицкая освобождена от должности советника президента России, следует из указа главы государства Владимира Путина. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T18:35+0300
2024-05-20T18:36+0300
политика
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Александра Левицкая освобождена от должности советника президента России, следует из указа главы государства Владимира Путина.Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации, - сказано в тексте.Указ вступит в силу 20 мая.
https://1prime.ru/20240520/savelev-848341640.html
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владимир путин, указ президента рф
Политика, Владимир Путин, Указ президента РФ
18:35 20.05.2024 (обновлено: 18:36 20.05.2024)
 
Путин освободил Левицкую от должности советника президента России

Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента России

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
© POOL
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Александра Левицкая освобождена от должности советника президента России, следует из указа главы государства Владимира Путина.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации, - сказано в тексте.
Указ вступит в силу 20 мая.
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