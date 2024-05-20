https://1prime.ru/20240520/putin-848342837.html

Путин освободил Левицкую от должности советника президента России

Путин освободил Левицкую от должности советника президента России - 20.05.2024, ПРАЙМ

Путин освободил Левицкую от должности советника президента России

Александра Левицкая освобождена от должности советника президента России, следует из указа главы государства Владимира Путина. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:35+0300

2024-05-20T18:35+0300

2024-05-20T18:36+0300

политика

владимир путин

указ президента рф

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Александра Левицкая освобождена от должности советника президента России, следует из указа главы государства Владимира Путина.Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации, - сказано в тексте.Указ вступит в силу 20 мая.

https://1prime.ru/20240520/savelev-848341640.html

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владимир путин, указ президента рф