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Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью - 20.05.2024, ПРАЙМ

Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью удалось поразить противорадиолокационную ракету HARM, следует из сообщения Министерства обороны России. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:03+0300

2024-05-20T15:03+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью удалось поразить противорадиолокационную ракету HARM, следует из сообщения Министерства обороны России."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении ведомства.Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции. При обнаружении запуска ракеты, HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить даже если РЛС была выключена, следует из данных открытых источников.

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