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Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью - 20.05.2024, ПРАЙМ
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью удалось поразить противорадиолокационную ракету HARM, следует из сообщения Министерства обороны России. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:03+0300
2024-05-20T15:20+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью удалось поразить противорадиолокационную ракету HARM, следует из сообщения Министерства обороны России."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении ведомства.Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции. При обнаружении запуска ракеты, HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить даже если РЛС была выключена, следует из данных открытых источников.
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Вооружения, РОССИЯ, Новости
15:03 20.05.2024 (обновлено: 15:20 20.05.2024)
 
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

МО: российская ПВО сбила над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью удалось поразить противорадиолокационную ракету HARM, следует из сообщения Министерства обороны России.
"Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении ведомства.
Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции. При обнаружении запуска ракеты, HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить даже если РЛС была выключена, следует из данных открытых источников.
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