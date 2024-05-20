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"Полное использование". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - 20.05.2024, ПРАЙМ
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"Полное использование". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России
"Полное использование". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Полное использование". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России
Соединенные Штаты должны позволить Киеву уничтожать цели в воздушном пространстве России американским оружием, сообщил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:56+0300
2024-05-20T16:03+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны позволить Киеву уничтожать цели в воздушном пространстве России американским оружием, сообщил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус в интервью CNN."Есть некоторые решения, которые нужно будет принять. Например, разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством, поскольку именно из воздушного пространства России сбрасываются авиабомбы, русским даже нет необходимости заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков так близко к границе", — заявил он.Он предположил, что украинская армия может потерять значительные населенные пункты, так как военные находятся в крайне незавидном положении.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию указал, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике могут иметь последствия в виде противостояния с использованием ядерного оружия и уничтожением цивилизаций.
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пво, сша, украина, сво, потеря территорий
Вооружения, ПВО, США, УКРАИНА, СВО, потеря территорий
15:56 20.05.2024 (обновлено: 16:03 20.05.2024)
 
"Полное использование". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России

Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ нужно применять американские ПВО по целям в небе над Россией

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны позволить Киеву уничтожать цели в воздушном пространстве России американским оружием, сообщил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус в интервью CNN.
"Есть некоторые решения, которые нужно будет принять. Например, разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством, поскольку именно из воздушного пространства России сбрасываются авиабомбы, русским даже нет необходимости заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков так близко к границе", — заявил он.
Он предположил, что украинская армия может потерять значительные населенные пункты, так как военные находятся в крайне незавидном положении.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию указал, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике могут иметь последствия в виде противостояния с использованием ядерного оружия и уничтожением цивилизаций.
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ВооруженияПВОСШАУКРАИНАСВОпотеря территорий
 
 
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