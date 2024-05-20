https://1prime.ru/20240520/raisi-848312849.html
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV - 20.05.2024, ПРАЙМ
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T06:12+0300
2024-05-20T06:12+0300
2024-05-20T06:17+0300
происшествия
ибрахим раиси
вертолеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/75/842507513_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_50ac7410c2672f4ceeeeb27193e2c1b9.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press TV. Как указывается в сообщении телеканала, "местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район. При этом Press TV сообщил, что Иранский Красный Полумесяц тоже заявил об обнаружении вертолета главы государства. В воскресенье пресс Ирана сообщила, что вертолет с президентом страны и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
https://1prime.ru/20240519/avariya-848308348.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/75/842507513_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fd85c6958fa3f421d2961d43e77d4b80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ибрахим раиси, вертолеты
Происшествия, Ибрахим Раиси, вертолеты
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
Press TV: вертолет президента Раиси найден, к нему направляются спасатели
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press TV.
Как указывается в сообщении телеканала, "местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район.
При этом Press TV сообщил, что Иранский Красный Полумесяц тоже заявил об обнаружении вертолета главы государства.
В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту
В воскресенье пресс Ирана сообщила, что вертолет с президентом страны и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.