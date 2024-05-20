https://1prime.ru/20240520/raisi-848312849.html

Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV

Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV - 20.05.2024, ПРАЙМ

Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV

Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T06:12+0300

2024-05-20T06:12+0300

2024-05-20T06:17+0300

происшествия

ибрахим раиси

вертолеты

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press TV. Как указывается в сообщении телеканала, "местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район. При этом Press TV сообщил, что Иранский Красный Полумесяц тоже заявил об обнаружении вертолета главы государства. В воскресенье пресс Ирана сообщила, что вертолет с президентом страны и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.

https://1prime.ru/20240519/avariya-848308348.html

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ибрахим раиси, вертолеты