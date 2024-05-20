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Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV - 20.05.2024, ПРАЙМ
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T06:12+0300
2024-05-20T06:17+0300
происшествия
ибрахим раиси
вертолеты
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press TV. Как указывается в сообщении телеканала, "местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район. При этом Press TV сообщил, что Иранский Красный Полумесяц тоже заявил об обнаружении вертолета главы государства. В воскресенье пресс Ирана сообщила, что вертолет с президентом страны и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
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ибрахим раиси, вертолеты
Происшествия, Ибрахим Раиси, вертолеты
06:12 20.05.2024 (обновлено: 06:17 20.05.2024)
 
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV

Press TV: вертолет президента Раиси найден, к нему направляются спасатели

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Местонахождение потерпевшего крушение вертолета главы Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, в район аварии направляются группы спасателей, передает телеканал Press TV.
Как указывается в сообщении телеканала, "местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район.
При этом Press TV сообщил, что Иранский Красный Полумесяц тоже заявил об обнаружении вертолета главы государства.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту
Вчера, 16:12
В воскресенье пресс Ирана сообщила, что вертолет с президентом страны и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели прибыли в район аварии и ведут поиски вертолета. Турция направила на помощь 32 альпиниста, шесть транспортных средств, а кроме того, вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
 
ПроисшествияИбрахим Раисивертолеты
 
 
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