https://1prime.ru/20240520/raisi-848312989.html
Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими
Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими - 20.05.2024, ПРАЙМ
Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими
Все находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T06:30+0300
2024-05-20T06:30+0300
2024-05-20T06:30+0300
происшествия
ибрахим раиси
крушение
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Все находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника. В частности, информагентство сообщило: "К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана". Как сообщила в воскресенье пресса Ирана, вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту, потерпел крушениена северо-западе страны в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.
https://1prime.ru/20240520/raisi-848312849.html
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ибрахим раиси, крушение
Происшествия, Ибрахим Раиси, крушение
Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими
Reuters: все находившиеся в вертолете иранского президента считаются погибшими
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Все находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника.
В частности, информагентство сообщило: "К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана".
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
Как сообщила в воскресенье пресса Ирана, вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту, потерпел крушениена северо-западе страны в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.