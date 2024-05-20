https://1prime.ru/20240520/raisi-848312989.html

Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими

Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими - 20.05.2024, ПРАЙМ

Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими

Все находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T06:30+0300

2024-05-20T06:30+0300

2024-05-20T06:30+0300

происшествия

ибрахим раиси

крушение

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Все находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника. В частности, информагентство сообщило: "К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана". Как сообщила в воскресенье пресса Ирана, вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту, потерпел крушениена северо-западе страны в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.

https://1prime.ru/20240520/raisi-848312849.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ибрахим раиси, крушение