https://1prime.ru/20240520/raisi-848313167.html
Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси
Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси
Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T07:02+0300
2024-05-20T07:02+0300
2024-05-20T07:04+0300
происшествия
ибрахим раиси
авария
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества Красного Полумесяца. Как сообщил Press TV, "нет признаков жизни" после крушения вертолета президента Раиси". В воскресенье пресса Ирана сообщила, что вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.
https://1prime.ru/20240520/raisi-848312849.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_f89548dee05b3e2a5e391777e9a0cc9a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ибрахим раиси, авария
Происшествия, Ибрахим Раиси, авария
Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси
Press TV: Красный полумесяц Ирана не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества Красного Полумесяца.
Как сообщил Press TV, "нет признаков жизни" после крушения вертолета президента Раиси".
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
В воскресенье пресса Ирана сообщила, что вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.