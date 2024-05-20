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Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси
Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси
Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T07:02+0300
2024-05-20T07:04+0300
происшествия
ибрахим раиси
авария
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества Красного Полумесяца. Как сообщил Press TV, "нет признаков жизни" после крушения вертолета президента Раиси". В воскресенье пресса Ирана сообщила, что вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.
https://1prime.ru/20240520/raisi-848312849.html
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ибрахим раиси, авария
Происшествия, Ибрахим Раиси, авария
07:02 20.05.2024 (обновлено: 07:04 20.05.2024)
 
Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси

Press TV: Красный полумесяц Ирана не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© fotolia.com / milosk50
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества Красного Полумесяца.
Как сообщил Press TV, "нет признаков жизни" после крушения вертолета президента Раиси".
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Найден вертолет президента Ирана Раиси, передает Press TV
06:12
В воскресенье пресса Ирана сообщила, что вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.
 
ПроисшествияИбрахим Раисиавария
 
 
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