https://1prime.ru/20240520/raisi-848313167.html

Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси

Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ

Иранский Красный полумесяц не нашел "признаков жизни" в вертолете Раиси

Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T07:02+0300

2024-05-20T07:02+0300

2024-05-20T07:04+0300

происшествия

ибрахим раиси

авария

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Нет признаков, что кто-либо в вертолете иранского президента Эбрахима Раиси остался жив, передает телеканал Press TV, ссылаясь на информацию Иранского общества Красного Полумесяца. Как сообщил Press TV, "нет признаков жизни" после крушения вертолета президента Раиси". В воскресенье пресса Ирана сообщила, что вертолет с Раиси и министром иностранных дел страны Хосейном Амир Абдоллахианом на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В район аварии прибыли группы спасателей и ведут поиски разбившегося вертолета.

https://1prime.ru/20240520/raisi-848312849.html

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ибрахим раиси, авария