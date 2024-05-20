https://1prime.ru/20240520/raisi-848313502.html

Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета - 20.05.2024, ПРАЙМ

Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли в результате крушения вертолета, сообщает информагентство Mehr. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T07:12+0300

2024-05-20T07:12+0300

2024-05-20T07:19+0300

происшествия

ибрахим раиси

крушение

иран

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли в результате крушения вертолета, сообщает информагентство Mehr. В частности, в сообщении агентства указывается: "Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом".При этом отмечается, что при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана также погиб глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиан.Вместе с тем агентство сообщает, что кроме иранского лидера и министра иностранных дел страны, в потерпевшем крушение вертолете находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.

https://1prime.ru/20240520/raisi-848312989.html

иран

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ибрахим раиси, крушение, иран