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Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета
Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета - 20.05.2024, ПРАЙМ
Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета
Президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли в результате крушения вертолета, сообщает информагентство Mehr. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T07:12+0300
2024-05-20T07:19+0300
происшествия
ибрахим раиси
крушение
иран
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли в результате крушения вертолета, сообщает информагентство Mehr. В частности, в сообщении агентства указывается: "Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом".При этом отмечается, что при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана также погиб глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиан.Вместе с тем агентство сообщает, что кроме иранского лидера и министра иностранных дел страны, в потерпевшем крушение вертолете находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.
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ибрахим раиси, крушение, иран
Происшествия, Ибрахим Раиси, крушение, ИРАН
07:12 20.05.2024 (обновлено: 07:19 20.05.2024)
 
Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

Mehr: президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли в результате крушения вертолета, сообщает информагентство Mehr.
В частности, в сообщении агентства указывается: "Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом".
При этом отмечается, что при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана также погиб глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиан.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Reuters: все находившиеся в вертолете президента Ирана считаются погибшими
06:30
Вместе с тем агентство сообщает, что кроме иранского лидера и министра иностранных дел страны, в потерпевшем крушение вертолете находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.
 
ПроисшествияИбрахим РаисикрушениеИРАН
 
 
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