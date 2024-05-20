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Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, согласно положениям конституции страны, будет исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T08:32+0300
2024-05-20T08:32+0300
2024-05-20T09:42+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, согласно положениям конституции страны, будет исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, которые должен провести специальный совет из трех человек. Об этом сообщило иранское информационное агентство ISNA."Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", — сказано в сообщении.По данным агентства, выборы могут пройти в июне-июле.Позднее Мохбер в ходе заседания правительства страны заявил, что оно будет работать без сбоев. Об этом сообщил телеканал Press TV.
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Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси
ISNA: первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, согласно положениям конституции страны, будет исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, которые должен провести специальный совет из трех человек. Об этом сообщило иранское информационное агентство ISNA.
"Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", — сказано в сообщении.
По данным агентства, выборы могут пройти в июне-июле.
Позднее Мохбер в ходе заседания правительства страны заявил, что оно будет работать без сбоев. Об этом сообщил телеканал Press TV.
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