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Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси

Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ

Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, согласно положениям конституции страны, будет исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T08:32+0300

2024-05-20T08:32+0300

2024-05-20T09:42+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, согласно положениям конституции страны, будет исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, которые должен провести специальный совет из трех человек. Об этом сообщило иранское информационное агентство ISNA."Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", — сказано в сообщении.По данным агентства, выборы могут пройти в июне-июле.Позднее Мохбер в ходе заседания правительства страны заявил, что оно будет работать без сбоев. Об этом сообщил телеканал Press TV.

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иран

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иран, ибрахим раиси