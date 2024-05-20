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Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси
Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси
Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие погодные условия. Об этом журналистам заявил посол Исламской... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:09+0300
2024-05-20T13:09+0300
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МИНСК, 20 мая - ПРАЙМ. Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие погодные условия. Об этом журналистам заявил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи."К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность", — заметил дипломат.Глава дипведомства также добавил, что разбираться в точных причиных крушения транспортного средства будет специальная комиссия, которая проанализирует погодные и технические условия.Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.Перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента и его делегации в результате крушения.
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Политика, ИРАН, Ибрахим Раиси, Новости
Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси
Посол Ирана в Минске: причиной крушения вертолета Раиси стали метеоусловия
МИНСК, 20 мая - ПРАЙМ. Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие погодные условия. Об этом журналистам заявил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи.
"К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность", — заметил дипломат.
Глава дипведомства также добавил, что разбираться в точных причиных крушения транспортного средства будет специальная комиссия, которая проанализирует погодные и технические условия.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
Перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента и его делегации в результате крушения.
Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси