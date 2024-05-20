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СМИ узнали причину крушения вертолета с Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали причину крушения вертолета с Раиси
СМИ узнали причину крушения вертолета с Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали причину крушения вертолета с Раиси
Причиной аварии вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, является техническая неисправность. Об этом сообщило иранское информационное... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:44+0300
2024-05-20T17:51+0300
происшествия
иран
вертолеты
ибрахим раиси
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ТЕГЕРАН, 20 мая – ПРАЙМ. Причиной аварии вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, является техническая неисправность. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA. "Раиси принял мученическую смерть в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности вертолета", — сказано в сообщении. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
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иран, вертолеты, ибрахим раиси
Происшествия, ИРАН, вертолеты, Ибрахим Раиси
17:44 20.05.2024 (обновлено: 17:51 20.05.2024)
 
СМИ узнали причину крушения вертолета с Раиси

IRNA: причиной крушения вертолета с Раиси стала техническая неисправность

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ТЕГЕРАН, 20 мая – ПРАЙМ. Причиной аварии вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, является техническая неисправность. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
"Раиси принял мученическую смерть в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности вертолета", — сказано в сообщении.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
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ПроисшествияИРАНвертолетыИбрахим Раиси
 
 
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