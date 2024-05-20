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Запад обеспокоен падением рейтингов руководства Украины, сообщили в СВР

Запад обеспокоен падением рейтингов руководства Украины, сообщили в СВР - 20.05.2024, ПРАЙМ

Запад обеспокоен падением рейтингов руководства Украины, сообщили в СВР

Падение рейтингов украинских лидеров вызывает на Западе крайнюю обеспокоенность, в особенности после утверждения закона о мобилизации. Об этом сообщили в... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:42+0300

2024-05-20T09:42+0300

2024-05-20T09:42+0300

политика

украина

владимир зеленский

рейтинг

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Падение рейтингов украинских лидеров вызывает на Западе крайнюю обеспокоенность, в особенности после утверждения закона о мобилизации. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Службы внешней разведки РФ. Отмечается, что уровень поддержки Владимира Зеленского упал до 17% и продолжает снижаться. "Свыше 70 процентов населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90 процентов хотели бы покинуть страну. Не лучше дела обстоят в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20%", — сказано в сообщении.По данным СВР, Зеленский "чувствует уязвимость своих позиций", "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Для этого проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны, говорится в сообщении. "Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства", — сообщили в СВР.При этом, по данным СВР, Вашингтон и его союзники настойчиво рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны, продолжать создавать атмосферу страха, развернута также кампания запугивания украинских граждан "неизбежными массовыми репрессиями" в случае поражения Украины. .

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украина, владимир зеленский, рейтинг