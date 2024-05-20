Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240520/rezolyutsiya-848347368.html
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе - 20.05.2024, ПРАЙМ
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщает корреспондент РИА Новости. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T23:14+0300
2024-05-20T23:15+0300
сб оон
гонка вооружений
размещение ядерного оружия в космосе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776964_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_eaca3233e3a861bdb3f31206917268e5.jpg
ООН, 20 мая – ПРАЙМ. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщает корреспондент РИА Новости. Резолюция не набрала необходимые 9 голосов из 15. За резолюцию голосовали семь стран, против были тоже семь, одна страна воздержалась. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта. Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ также содержит призыв для всех государств срочно принять меры, чтобы не допустить размещения оружия в космосе. Кроме этого, резолюция призывала предотвратить атаки в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.Документ предлагал при помощи дипломатии заключать многосторонние соглашения.СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании заявил, что если Запад не поддержит российскую резолюцию, то тем самым он докажет, что хочет сохранить свободу рук для ускоренной милитаризации космоса.Он добавил, что размещение оружия в космосе западными странами потребует анализа и ответных шагов России, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву.
https://1prime.ru/20240520/posidelki-848343748.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776964_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_cd29eb1a229995b20bcab5d875f2de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сб оон, гонка вооружений, размещение ядерного оружия в космосе
СБ ООН, гонка вооружений, размещение ядерного оружия в космосе
23:14 20.05.2024 (обновлено: 23:15 20.05.2024)
 
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе

© Фото : UN Photo/Loey FelipeСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 20 мая – ПРАЙМ. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Резолюция не набрала необходимые 9 голосов из 15.
За резолюцию голосовали семь стран, против были тоже семь, одна страна воздержалась. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта.
Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия.
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками
18:57
Документ также содержит призыв для всех государств срочно принять меры, чтобы не допустить размещения оружия в космосе. Кроме этого, резолюция призывала предотвратить атаки в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
Документ предлагал при помощи дипломатии заключать многосторонние соглашения.
СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании заявил, что если Запад не поддержит российскую резолюцию, то тем самым он докажет, что хочет сохранить свободу рук для ускоренной милитаризации космоса.
Он добавил, что размещение оружия в космосе западными странами потребует анализа и ответных шагов России, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву.
 
СБ ООНгонка вооруженийразмещение ядерного оружия в космосе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала