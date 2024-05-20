https://1prime.ru/20240520/rezolyutsiya-848347368.html

СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе - 20.05.2024, ПРАЙМ

СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщает корреспондент РИА Новости. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T23:14+0300

2024-05-20T23:14+0300

2024-05-20T23:15+0300

сб оон

гонка вооружений

размещение ядерного оружия в космосе

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ООН, 20 мая – ПРАЙМ. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщает корреспондент РИА Новости. Резолюция не набрала необходимые 9 голосов из 15. За резолюцию голосовали семь стран, против были тоже семь, одна страна воздержалась. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта. Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ также содержит призыв для всех государств срочно принять меры, чтобы не допустить размещения оружия в космосе. Кроме этого, резолюция призывала предотвратить атаки в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.Документ предлагал при помощи дипломатии заключать многосторонние соглашения.СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании заявил, что если Запад не поддержит российскую резолюцию, то тем самым он докажет, что хочет сохранить свободу рук для ускоренной милитаризации космоса.Он добавил, что размещение оружия в космосе западными странами потребует анализа и ответных шагов России, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву.

https://1prime.ru/20240520/posidelki-848343748.html

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сб оон, гонка вооружений, размещение ядерного оружия в космосе