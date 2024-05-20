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Власть в новых регионах будет прочной: в США раскрыли секрет успеха России
Власть в новых регионах будет прочной: в США раскрыли секрет успеха России - 20.05.2024, ПРАЙМ
Власть в новых регионах будет прочной: в США раскрыли секрет успеха России
Победа на Украине улучшит положение России на мировой арене, передает американское издание 19FortyFive. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:28+0300
2024-05-20T10:28+0300
2024-05-20T10:28+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Победа на Украине улучшит положение России на мировой арене, передает американское издание 19FortyFive.На Западе предполагают, что Москва столкнется с серьезными трудностями и высокими затратами на удержание бывших украинских территорий, отметил автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Однако в действительности мало что предвещает, что действия России на Украине обречены на провал. История учит, что победителям обычно удается контролировать занятые территории и извлекать из них значительные ресурсы", — сказано в публикации.Ко всему прочему, победа на Украине поможет российской стороне значительно укрепить сове положение на мировой арене, поэтому опрометчиво предполагать, что контроль над украинскими территориям навредит Москве.В случае победы Россия также сможет получить выгоду от использования украинских природных ресурсов, сельского хозяйства, а также привлечет к работе население, что знаяительно упрочит российскую власть, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, новые регионы, новости
Политика, РОССИЯ, новые регионы, Новости
Власть в новых регионах будет прочной: в США раскрыли секрет успеха России
19FortyFive: победа на Украине улучшит положение России на мировой арене
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Победа на Украине улучшит положение России на мировой арене, передает
американское издание 19FortyFive.
На Западе предполагают, что Москва столкнется с серьезными трудностями и высокими затратами на удержание бывших украинских территорий, отметил автор публикации.
"Однако в действительности мало что предвещает, что действия России на Украине обречены на провал. История учит, что победителям обычно удается контролировать занятые территории и извлекать из них значительные ресурсы", — сказано в публикации.
Ко всему прочему, победа на Украине поможет российской стороне значительно укрепить сове положение на мировой арене, поэтому опрометчиво предполагать, что контроль над украинскими территориям навредит Москве.
В случае победы Россия также сможет получить выгоду от использования украинских природных ресурсов, сельского хозяйства, а также привлечет к работе население, что знаяительно упрочит российскую власть, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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