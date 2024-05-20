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В РСПП призвали ввести понятие "активно инвестирующей компании" - 20.05.2024, ПРАЙМ
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В РСПП призвали ввести понятие "активно инвестирующей компании"
В РСПП призвали ввести понятие "активно инвестирующей компании" - 20.05.2024, ПРАЙМ
В РСПП призвали ввести понятие "активно инвестирующей компании"
Понятие "активно инвестирующей компании" стоит ввести в законодательство, чтобы такой бизнес получал налоговые стимулы, предложил глава Российского союза... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:43+0300
2024-05-20T16:43+0300
бизнес
рспп
инвестиции
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Понятие "активно инвестирующей компании" стоит ввести в законодательство, чтобы такой бизнес получал налоговые стимулы, предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений."Ввести еще понятие "активно инвестирующие компании". Очень важно, чтобы активные инвесторы у нас поощрялись через налоговую систему", - сказал Шохин.Он отметил, что "мы считаем, что было бы правильно инвестиционный налоговый вычет для инвестиционно активных компаний внедрить с тем, чтобы действительно, как вы, Антон Германович (Силуанов - ред.), сказали, поощрять тех, кто не выводит деньги, тех, кто не выводит их ни в дивиденды в повышенном масштабе, ни за пределы российской юрисдикции, а активно инвестирует".Ранее президент РСПП также высказывался в пользу "окрашивания" прибыли, направленной на инвестиции, для снижения налоговой ставки.Также Шохин подчеркнул необходимость сохранения социальной справедливости, касающейся НДФЛ, а именно - подход к расходованию собранных средств на примере фонда "Круг добра". Он считает, что эти деньги должны быть направлены на те нужды, которые не могут быть покрыты из бюджета.
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бизнес, рспп, инвестиции
Бизнес, РСПП, инвестиции
16:43 20.05.2024
 
В РСПП призвали ввести понятие "активно инвестирующей компании"

Глава РСПП Шохин предложил ввести в законы понятие "активно инвестирующей компании"

© fotolia.com / Tiberius Gracchus# Деловой центр
# Деловой центр - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© fotolia.com / Tiberius Gracchus
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Понятие "активно инвестирующей компании" стоит ввести в законодательство, чтобы такой бизнес получал налоговые стимулы, предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений.
"Ввести еще понятие "активно инвестирующие компании". Очень важно, чтобы активные инвесторы у нас поощрялись через налоговую систему", - сказал Шохин.
Он отметил, что "мы считаем, что было бы правильно инвестиционный налоговый вычет для инвестиционно активных компаний внедрить с тем, чтобы действительно, как вы, Антон Германович (Силуанов - ред.), сказали, поощрять тех, кто не выводит деньги, тех, кто не выводит их ни в дивиденды в повышенном масштабе, ни за пределы российской юрисдикции, а активно инвестирует".
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Ранее президент РСПП также высказывался в пользу "окрашивания" прибыли, направленной на инвестиции, для снижения налоговой ставки.
Также Шохин подчеркнул необходимость сохранения социальной справедливости, касающейся НДФЛ, а именно - подход к расходованию собранных средств на примере фонда "Круг добра". Он считает, что эти деньги должны быть направлены на те нужды, которые не могут быть покрыты из бюджета.
 
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