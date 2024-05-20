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Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле
Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле - 20.05.2024, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 0,6%, а в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:48+0300
2024-05-20T16:00+0300
банк россии
рубль
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 0,6%, а в апреле снизился на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 1,5% по сравнению с мартом, к евро вырос на 0,1%, а к юаню - на 0,6%.Номинальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 1,3%, к евро - на 0,1%.
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рубль, реальный эффективный курс рубля
Банк России, рубль, реальный эффективный курс рубля
15:48 20.05.2024 (обновлено: 16:00 20.05.2024)
 
Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле

ЦБ: реальный эффективный курс рубля вырос на 0,6 процента в январе-апреле

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 0,6%, а в апреле снизился на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 1,5% по сравнению с мартом, к евро вырос на 0,1%, а к юаню - на 0,6%.
Номинальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 1,3%, к евро - на 0,1%.
 
Банк Россиирубльреальный эффективный курс рубля
 
 
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