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Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле

Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле - 20.05.2024, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 0,6%, а в... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:48+0300

2024-05-20T15:48+0300

2024-05-20T16:00+0300

банк россии

рубль

реальный эффективный курс рубля

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 0,6%, а в апреле снизился на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 1,5% по сравнению с мартом, к евро вырос на 0,1%, а к юаню - на 0,6%.Номинальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 1,3%, к евро - на 0,1%.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, реальный эффективный курс рубля