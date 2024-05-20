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Вот это цель. Китай скупил всю нужную ему железную руду

Вот это цель. Китай скупил всю нужную ему железную руду - 20.05.2024, ПРАЙМ

Вот это цель. Китай скупил всю нужную ему железную руду

Специалисты приходят к мнению, что спрос Китая на импортную железную руду, вероятно, достиг пика и останется на текущих уровнях. Сегодня страна закупает более... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:52+0300

2024-05-20T16:52+0300

2024-05-20T16:53+0300

мнения аналитиков

сталь

железная руда

китай

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Специалисты приходят к мнению, что спрос Китая на импортную железную руду, вероятно, достиг пика и останется на текущих уровнях. Сегодня страна закупает более двух третей добываемой в мире железной руды, которую впоследствии использует в производстве чугуна и стали.За последние два десятилетия Китай нарастил импорт железной руды почти в шесть раз. Это объясняется высоким внутренним спросом на сталь и большими объемами экспорта этого товара. Прошедшие годы превратили Китай в мирового лидера по производству стали, но в последние годы спрос стагнирует. Вероятно, это связано с неформальным ограничением производства стали примерно на уровне 1 миллиард тонн в год и развитием собственной добычи железной руды.Снижение спроса на железную руду со стороны Китая может серьезно повлиять на цены этого сырья. Если предложение останется на неизменном уровне, цены на руду будут падать.Это приведет к тому, что с рынка начнут уходить слабые производители, что в конечном итоге уменьшит предложение и стабилизирует цены. Новый виток их роста возможен лишь при росте спроса.Нельзя не отметить, что в Азии, особенно в Индии и Юго-Восточной Азии, появляются другие производители стали. Китай вышел на пики добычи и производства, а Индия, Таиланд и Вьетнам только начинают активно двигаться в этом направлении. По мере развития промышленности их потребность в импорте железной руды возрастет. Это также будет оказывать влияние на цены.Эксперт - Артур Беджанов, старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций"

китай

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мнения аналитиков, сталь, железная руда, китай