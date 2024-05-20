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На Украине призвали остановить экспорт сахара в Евросоюз, сообщили СМИ

На Украине призвали остановить экспорт сахара в Евросоюз, сообщили СМИ - 20.05.2024, ПРАЙМ

На Украине призвали остановить экспорт сахара в Евросоюз, сообщили СМИ

Украинская ассоциация производителей сахара "Укрцукор" ("Укрсахар") обратилась к властям страны с просьбой остановить экспорт продукта в ЕС, сообщает агентство... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:11+0300

2024-05-20T17:11+0300

2024-05-20T17:12+0300

экономика

экономика украины

сахар

экспорт сахара

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Украинская ассоциация производителей сахара "Укрцукор" ("Укрсахар") обратилась к властям страны с просьбой остановить экспорт продукта в ЕС, сообщает агентство Reuters. "В этом году Украина уже экспортировала в ЕС столько сахара, сколько ей разрешено по квотам европейского блока, заявили аналитики в понедельник. Ассоциация производителей (сахара - ред.) попросила правительство Украины официально приостановить дальнейшие поставки продукта в страны блока (ЕС - ред.)", - сообщает Reuters со ссылкой на заявление "Укрцукор". Согласно заявлению, ассоциация полагает, что подобные действия подтвердят "конструктивную позицию" украинских производителей сахара в контексте интеграции на рынок сахара Евросоюза, и призвала украинские власти проявить инициативу и закрыть границу для экспорта сахара "как можно скорее". Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого сообщало, что Украина, возможно, скоро израсходует квоту Евросоюза на 2024 год на экспорт сахара, и ей придётся сократить площади посева сахарной свеклы, если она не найдёт другие рынки сбыта. В январе Европейская комиссия в своём предложении о продлении на год свободного ввоза товаров с Украины предложила параллельно ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://1prime.ru/20240520/ukraina-848332447.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономика украины, сахар, экспорт сахара