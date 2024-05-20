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В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине шабашем

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине шабашем - 20.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине шабашем

Организованный в Швейцарии саммит по урегулированию украинского конфликта станет антироссийским шабашем, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:03+0300

2024-05-20T09:03+0300

2024-05-20T09:16+0300

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саммит

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Организованный в Швейцарии саммит по урегулированию украинского конфликта станет антироссийским шабашем, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.15-16 июня возле швейцарского города Люцерн пройдет мирная конференция на Украине. На мероприятие пригласили около 160 стран. Отмечается, что Россия не получала приглашение на конференцию.По его словам, данное мероприятие — "это абсолютно не продвижение никакой формулы мир", а его проведение предсказуемо будет "в ультимативной форме, без участия России — явно никчемно и бессмысленно". Парламентарий выразил уверенность, что приглашенные на антироссийский шабаш главы государств осознают риск подмочить свою репутацию", — подчеркнул парламентарий. Шеремет считает, что у саммита одна цель — подтвердить легитимность Владимира Зеленского, тем самым "продлив его диктаторскую индульгенцию на Украине за счет легитимности других участников, что может стать тревожным и отвратительным международным прецедентом". 20 мая срок полномочий Владимира Зеленского истекает. На Украине должны были провести выборы президента, однако киевский режим отменил их, сославшись на "военное положение".

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украина, швейцария, саммит, михаил шеремет