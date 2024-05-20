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Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны
Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны - 20.05.2024, ПРАЙМ
Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны
Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны России — руководителем аппарата министра обороны РФ и освободил от данной должности... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:59+0300
2024-05-20T18:00+0300
политика
владимир путин
минобороны рф
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны России — руководителем аппарата министра обороны РФ и освободил от данной должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Соответствующие указы разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны РФ - руководителем аппарата министра обороны России", — сказано в документе. Отдельным указом глава государства освободил от указанной должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Документы вступили в силу со дня их подписания — 20 мая.
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владимир путин, минобороны рф
Политика, Владимир Путин, Минобороны РФ
17:59 20.05.2024 (обновлено: 18:00 20.05.2024)
 
Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны

Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны России — руководителем аппарата министра обороны РФ и освободил от данной должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Соответствующие указы разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны РФ - руководителем аппарата министра обороны России", — сказано в документе.
Отдельным указом глава государства освободил от указанной должности генерал-полковника Юрия Садовенко.
Документы вступили в силу со дня их подписания — 20 мая.
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