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Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны

Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны - 20.05.2024, ПРАЙМ

Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны

Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны России — руководителем аппарата министра обороны РФ и освободил от данной должности... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:59+0300

2024-05-20T17:59+0300

2024-05-20T18:00+0300

политика

владимир путин

минобороны рф

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны России — руководителем аппарата министра обороны РФ и освободил от данной должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Соответствующие указы разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны РФ - руководителем аппарата министра обороны России", — сказано в документе. Отдельным указом глава государства освободил от указанной должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Документы вступили в силу со дня их подписания — 20 мая.

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владимир путин, минобороны рф