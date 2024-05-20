https://1prime.ru/20240520/shkala-848335588.html
Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной налоговой шкалы для бизнеса
Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной налоговой шкалы для бизнеса - 20.05.2024, ПРАЙМ
Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной налоговой шкалы для бизнеса
Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:55+0300
2024-05-20T15:55+0300
2024-05-20T15:55+0300
экономика
малый и средний бизнес
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в России, считает глава Wildberries Татьяна Бакальчук. В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. "Считаем, что та прогрессивная шкала, которая сейчас будет рассматриваться в Госдуме, - это очень хорошая история, и наконец-то мы подошли к этой задаче, и будем очень рады, если нас будут как-то в дальнейшем тоже привлекать к этой работе, потому что мы и сами являемся налогоплательщиком, мы входим в состав крупнейших налогоплательщиков страны", - заявила Бакальчук в ходе заседания экспертного совета. "Мы считаем, что деятельность бизнеса должна быть прозрачной, собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании и уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач, в частности мы считаем, что эта мера позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что в целом создаст благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране", - подчеркнула основательница маркетплейса. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
https://1prime.ru/20240520/minfin-848335493.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9536522d03cfbc601b58b18fabad227b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малый и средний бизнес, экономика рф
Экономика, малый и средний бизнес, экономика РФ
Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной налоговой шкалы для бизнеса
Бакальчук: прогрессивная налоговая шкала поможет малому бизнесу конкурировать
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в России, считает глава Wildberries Татьяна Бакальчук.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
"Считаем, что та прогрессивная шкала, которая сейчас будет рассматриваться в Госдуме, - это очень хорошая история, и наконец-то мы подошли к этой задаче, и будем очень рады, если нас будут как-то в дальнейшем тоже привлекать к этой работе, потому что мы и сами являемся налогоплательщиком, мы входим в состав крупнейших налогоплательщиков страны", - заявила Бакальчук в ходе заседания экспертного совета.
"Мы считаем, что деятельность бизнеса должна быть прозрачной, собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании и уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач, в частности мы считаем, что эта мера позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что в целом создаст благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране", - подчеркнула основательница маркетплейса.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
Минфин учтет результаты обсужения налоговых поправок, заявил Силуанов