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Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной налоговой шкалы для бизнеса

Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной налоговой шкалы для бизнеса - 20.05.2024, ПРАЙМ

Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной налоговой шкалы для бизнеса

Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:55+0300

2024-05-20T15:55+0300

2024-05-20T15:55+0300

экономика

малый и средний бизнес

экономика рф

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала налогообложения для бизнеса поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями, а также в целом поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в России, считает глава Wildberries Татьяна Бакальчук. В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. "Считаем, что та прогрессивная шкала, которая сейчас будет рассматриваться в Госдуме, - это очень хорошая история, и наконец-то мы подошли к этой задаче, и будем очень рады, если нас будут как-то в дальнейшем тоже привлекать к этой работе, потому что мы и сами являемся налогоплательщиком, мы входим в состав крупнейших налогоплательщиков страны", - заявила Бакальчук в ходе заседания экспертного совета. "Мы считаем, что деятельность бизнеса должна быть прозрачной, собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании и уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач, в частности мы считаем, что эта мера позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что в целом создаст благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране", - подчеркнула основательница маркетплейса. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.

https://1prime.ru/20240520/minfin-848335493.html

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малый и средний бизнес, экономика рф