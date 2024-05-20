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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Раиси
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Раиси
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T10:02+0300
2024-05-20T10:03+0300
происшествия
сергей лавров
ибрахим раиси
соболезнования
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц. Он также отметил, что Москва всегда знала их как своих друзей, внесших огромный вклад в развитие сотрудничества РФ и Ирана. "Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине", — сказано в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте российского дипведомства. Лавров отметил, что в РФ Раиси и Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны, а их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима. Глава МИД РФ, добавил что в Москве "глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета" Раиси и главы МИД Ирана. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами", — заключил министр. Ранее соболезнования выразило посольство РФ в Тегеране и в знак солидарности с иранским народом приспустило флаг.Перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации в результате крушения вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://1prime.ru/20240520/vertolet-848317834.html
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сергей лавров, ибрахим раиси, соболезнования
Происшествия, Сергей Лавров, Ибрахим Раиси, соболезнования
10:02 20.05.2024 (обновлено: 10:03 20.05.2024)
 
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Раиси

Лавров: Москва глубоко опечалена гибелью президента Ирана Раиси и его делегации

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц. Он также отметил, что Москва всегда знала их как своих друзей, внесших огромный вклад в развитие сотрудничества РФ и Ирана.
"Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине", — сказано в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Лавров отметил, что в РФ Раиси и Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны, а их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима.
Глава МИД РФ, добавил что в Москве "глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета" Раиси и главы МИД Ирана. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами", — заключил министр.
Ранее соболезнования выразило посольство РФ в Тегеране и в знак солидарности с иранским народом приспустило флаг.
Перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации в результате крушения вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
СМИ: вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
09:54
 
ПроисшествияСергей ЛавровИбрахим Раисисоболезнования
 
 
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