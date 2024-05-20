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Российские банки активизировали сокращение допофисов, сообщил аналитик

Российские банки активизировали сокращение допофисов, сообщил аналитик - 20.05.2024, ПРАЙМ

Российские банки активизировали сокращение допофисов, сообщил аналитик

Российские банки в апреле сократили число дополнительных офисов на 101 единицу, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:09+0300

2024-05-20T12:09+0300

2024-05-20T12:10+0300

экономика

банки

допофисы

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российские банки в апреле сократили число дополнительных офисов на 101 единицу, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. "Число допофисов за апрель снизилось на 101 единицу, до 24 347 допофисов на 1 мая 2024 года",- рассказал аналитик. Лидером стала Томская область, сократив число допофисов на 12, в Татарстане стало на 10 допофисов меньше, а Санкт-Петербург сократил их число на 9. Осадчий добавил, что основной вклад в сокращение числа допофисов внес Сбербанк – за апрель их число снизилось на 49 единиц. Также аналитик сообщил, что за первые четыре месяца этого года число допофисов снизилось на 171 единицу. Лидером стал Ставропольский край, сократив число допофисов на 64. Между тем, как отметил аналитик, за 2023 год число банковских допофисов выросло на 297 единиц, однако этот рост был почти полностью обусловлен ростом числа допофисов в новых регионах (296). Без их учета число банковских допофисов в России за 2023 год выросло всего на 1 единицу. В 2024 году рост числа допофисов в новых регионах РФ остановился. За четыре месяца 2024 года их количество уменьшилось на 6 единиц, до 503 допофисов на 1 мая 2024 года. В настоящее время на новых территориях работают четыре банка: Промсвязьбанк, ЦМРБанк, "ИС Банк" и "РостФинанс", указал Осадчий.

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банки, допофисы