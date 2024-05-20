https://1prime.ru/20240520/sotrudnichestvo-848339974.html

Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И

Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И - 20.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И

Москва и Пекин должны усиливать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух государств. Об этом... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:05+0300

2024-05-20T17:05+0300

2024-05-20T17:05+0300

политика

россия

китай

сотрудничество

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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Москва и Пекин должны усиливать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух государств. Об этом заявил в понедельник глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане. "Обе стороны должны продолжать наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества, а также поддерживать безопасность и стабильность на общей периферии Китая и России", — сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://1prime.ru/20240520/putin-848327249.html

китай

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россия, китай, сотрудничество