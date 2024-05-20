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Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И
Москва и Пекин должны усиливать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух государств. Об этом... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:05+0300
2024-05-20T17:05+0300
политика
россия
китай
сотрудничество
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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Москва и Пекин должны усиливать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух государств. Об этом заявил в понедельник глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане. "Обе стороны должны продолжать наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества, а также поддерживать безопасность и стабильность на общей периферии Китая и России", — сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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россия, китай, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, сотрудничество
17:05 20.05.2024
 
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Москва и Пекин должны наращивать взаимную поддержку

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Канцелярии по иностранным делам Ван И
Глава Канцелярии по иностранным делам Ван И - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Москва и Пекин должны усиливать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух государств. Об этом заявил в понедельник глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане.
"Обе стороны должны продолжать наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества, а также поддерживать безопасность и стабильность на общей периферии Китая и России", — сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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