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Минцифры предложило продлить эксперимент с виртуальными соцкартами

Минцифры предложило продлить эксперимент с виртуальными соцкартами - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минцифры предложило продлить эксперимент с виртуальными соцкартами

Минцифры РФ предлагает продлить эксперимент по использованию виртуальных социальных карт до конца 2025 года - участие в нем планируют принять также Сахалинская... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:14+0300

2024-05-20T14:14+0300

2024-05-20T14:14+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает продлить эксперимент по использованию виртуальных социальных карт до конца 2025 года - участие в нем планируют принять также Сахалинская область, Республика Крым и Оренбургская область, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на официальном портале нормативных правовых актов. Правительство РФ запустило добровольный эксперимент по оплате через смартфон проезда в общественном транспорте для льготников с 1 июня 2023 года, он должен был продлиться до 1 июля 2024 года. Для оплаты проезда достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте, и уже сама система определит, есть ли у гражданина такая льгота, а затем ему будет предоставлен бесплатный проезд. "В настоящее время участие в проведении эксперимента планируют принять, кроме Нижегородской области, также Сахалинская область, Республика Крым и Оренбургская область. В связи с этим для дальнейшей апробации возможностей предоставления мер социальной защиты (поддержки) гражданам при пользовании транспортными услугами на территории указанных субъектов Российской Федерации … эксперимент предлагается продлить до конца 2025 года", - сказано в записке. Как отмечается в пояснительной записке, виртуальная социальная карта была востребована как среди граждан, так и среди организаций, которые оказывают транспортные услуги населению. "Планируется дополнительная апробация механизма предоставления виртуальной социальной карты среди широкого круга граждан, имеющих право на получение мер социальной защиты (поддержки), включая иные категории граждан, определенные в соответствии с законодательством Сахалинской области, Республики Крым и Оренбургской области", - рассказали авторы проекта постановления.

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