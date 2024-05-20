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Польша получила кредит на спутник для ПВО - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Польша получила кредит на спутник для ПВО
Польша получила кредит на спутник для ПВО - 20.05.2024, ПРАЙМ
Польша получила кредит на спутник для ПВО
Польша подписала соглашение о кредите Европейского инвестиционного банка в размере 500 миллионов злотых (128 миллионов долларов США) на спутниковую составляющую | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:27+0300
2024-05-20T14:27+0300
вооружения
польша
пво
спутник
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ВАРШАВА, 20 мая – ПРАЙМ. Польша подписала соглашение о кредите Европейского инвестиционного банка в размере 500 миллионов злотых (128 миллионов долларов США) на спутниковую составляющую противовоздушной обороны, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на брифинге по итогам встречи с главой ЕИБ Надей Кальвиньо. "Мы подписали соглашение, касающееся полькой спутниковой программы", - сказал он. "Нам удается получать европейские средства на безопасность Европы и Польши в широком понимании", - добавил премьер, подчеркнув, что "безопасность Европы зависит от безопасности Польши". По его словам, в ближайшее время план европейского железного щита ПВО будет представлен европейским лидерам. "Мы говорим о 300 миллионах евро, благодаря которым план железного европейского купола станет возможным", - указал Туск. "Банк инвестировал в Польше уже почти 100 миллиарда евро. Это финансирование дорог, энергетической трансформации, метро, пешеходный мост в Варшаве", - сказала Кальвиньо. "Мы всегда будем надежным партнером Польши", - заверила она. Ранее Туск объявил, что Польша будет участвовать в строительстве европейской ПВО, так называемого европейского купола. Поэтому правительство решило построить спутниковый компонент, который станет его частью.
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польша, пво, спутник
Вооружения, ПОЛЬША, ПВО, Спутник
14:27 20.05.2024
 
Польша получила кредит на спутник для ПВО

Туск: Польша получила кредит в размере 128 миллионов долларов на спутник для ПВО

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 20 мая – ПРАЙМ. Польша подписала соглашение о кредите Европейского инвестиционного банка в размере 500 миллионов злотых (128 миллионов долларов США) на спутниковую составляющую противовоздушной обороны, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на брифинге по итогам встречи с главой ЕИБ Надей Кальвиньо.
"Мы подписали соглашение, касающееся полькой спутниковой программы", - сказал он. "Нам удается получать европейские средства на безопасность Европы и Польши в широком понимании", - добавил премьер, подчеркнув, что "безопасность Европы зависит от безопасности Польши".
По его словам, в ближайшее время план европейского железного щита ПВО будет представлен европейским лидерам. "Мы говорим о 300 миллионах евро, благодаря которым план железного европейского купола станет возможным", - указал Туск.
"Банк инвестировал в Польше уже почти 100 миллиарда евро. Это финансирование дорог, энергетической трансформации, метро, пешеходный мост в Варшаве", - сказала Кальвиньо. "Мы всегда будем надежным партнером Польши", - заверила она.
Ранее Туск объявил, что Польша будет участвовать в строительстве европейской ПВО, так называемого европейского купола. Поэтому правительство решило построить спутниковый компонент, который станет его частью.
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