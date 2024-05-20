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В США назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси

В США назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ

В США назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси

Обвинения США в косвенной причастности к крушению вертолета в Иране, на котором летел президент Эбрахим Раиси, нелепы, заявило неназванное должностное лицо в... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T16:38+0300

2024-05-20T16:38+0300

2024-05-20T16:38+0300

происшествия

сша

иран

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Обвинения США в косвенной причастности к крушению вертолета в Иране, на котором летел президент Эбрахим Раиси, нелепы, заявило неназванное должностное лицо в Белом доме.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Как писало агентство ISNA, экс-глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф считает, что виновниками катастрофы являются США."Это нелепо", - прокомментировали публикацию в Белом доме.Кроме того, по словам американского чиновника, Вашингтон не увидел признаков иностранного вмешательства в крушение вертолета.

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сша

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сша, иран, ибрахим раиси