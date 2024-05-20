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В США назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси
В США назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси - 20.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси
Обвинения США в косвенной причастности к крушению вертолета в Иране, на котором летел президент Эбрахим Раиси, нелепы, заявило неназванное должностное лицо в... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T16:38+0300
2024-05-20T16:38+0300
2024-05-20T16:38+0300
происшествия
сша
иран
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Обвинения США в косвенной причастности к крушению вертолета в Иране, на котором летел президент Эбрахим Раиси, нелепы, заявило неназванное должностное лицо в Белом доме.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Как писало агентство ISNA, экс-глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф считает, что виновниками катастрофы являются США."Это нелепо", - прокомментировали публикацию в Белом доме.Кроме того, по словам американского чиновника, Вашингтон не увидел признаков иностранного вмешательства в крушение вертолета.
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сша, иран, ибрахим раиси
Происшествия, США, ИРАН, Ибрахим Раиси
В США назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси
В Белом доме назвали нелепыми обвинения в том, что США косвенно причастны к гибели Раиси
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Обвинения США в косвенной причастности к крушению вертолета в Иране, на котором летел президент Эбрахим Раиси, нелепы, заявило неназванное должностное лицо в Белом доме.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Как писало агентство ISNA, экс-глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф считает, что виновниками катастрофы являются США.
"Это нелепо", - прокомментировали публикацию в Белом доме.
Кроме того, по словам американского чиновника, Вашингтон не увидел признаков иностранного вмешательства в крушение вертолета.
Песков: Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси