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Удар по самым бедным: на сколько Трамп "накажет" Америку - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Удар по самым бедным: на сколько Трамп "накажет" Америку
Удар по самым бедным: на сколько Трамп "накажет" Америку - 20.05.2024, ПРАЙМ
Удар по самым бедным: на сколько Трамп "накажет" Америку
Самые бедные американцы пострадают от новых реформ бывшего президента США Дональда Трампа при переизбрании, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов из... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T19:18+0300
2024-05-20T19:18+0300
сша
дональд трамп
американцы
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Самые бедные американцы пострадают от новых реформ бывшего президента США Дональда Трампа при переизбрании, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов из Института Петерсона.Экономисты уточнили, что по прогнозам ежегодный удар от новых тарифов Трампа составит 500 миллиардов долларов.Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, но ожидается, что за победу, как и четыре года назад, будут бороться политики Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден.Дональд Трамп — американский предприниматель, государственный и политический деятель. С 2017 по 2021 год занимал пост президента США.
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сша, дональд трамп, американцы
США, Дональд Трамп, Американцы
19:18 20.05.2024
 
Удар по самым бедным: на сколько Трамп "накажет" Америку

FT: экономисты ожидают ежегодный удар в $500 млрд от новых тарифов Трампа

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Самые бедные американцы пострадают от новых реформ бывшего президента США Дональда Трампа при переизбрании, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов из Института Петерсона.
Экономисты уточнили, что по прогнозам ежегодный удар от новых тарифов Трампа составит 500 миллиардов долларов.
Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, но ожидается, что за победу, как и четыре года назад, будут бороться политики Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден.
Дональд Трамп — американский предприниматель, государственный и политический деятель. С 2017 по 2021 год занимал пост президента США.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
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