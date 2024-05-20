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Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня, заявила Захарова

Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня, заявила Захарова - 20.05.2024, ПРАЙМ

Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня, заявила Захарова

Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня, позиция Москвы уже была четко изложена, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:42+0300

2024-05-20T14:42+0300

2024-05-20T14:42+0300

китай

тайвань

мария захарова

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня, позиция Москвы уже была четко изложена, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она напомнила, что президент России Владимир Путин 16-17 мая находился с визитом в Китае. Он подписал совместное заявление с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором позиция России по тайваню была четко прописана."Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - привела Захарова текст документа.

китай

тайвань

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китай, тайвань, мария захарова