Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240520/tek-848344830.html
Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям
Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям - 20.05.2024, ПРАЙМ
Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям
Несмотря на санкции, российский ТЭК непрерывно развивается, надежно обеспечивает потребности страны, сообщил президент России Владимир Путин. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T19:58+0300
2024-05-20T19:58+0300
тэк
владимир путин
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75731/92/757319279_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_a91d78a5af66593acd0259ca16cac89f.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, российский ТЭК непрерывно развивается, надежно обеспечивает потребности страны, сообщил президент России Владимир Путин."Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", — отметил он.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. Российский лидер 20 мая провел совещание о развитии топливно-энергетического комплекса. В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер.По словам президента, потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике.Путин заявил, что валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, что на 1,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Добыча газа в стране, уточнил президент России, за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем годом ранее.Также глава государства предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и более отдаленную перспективы. И добавил, что обсудит их в более широком составе, в том числе с руководителями различных компаний.Кроме этого, Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии.
https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848290941.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75731/92/757319279_81:0:525:333_1920x0_80_0_0_f67beb9edf5913bcd819d1c1e2e0173c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тэк, владимир путин, санкции против рф
ТЭК, Владимир Путин, санкции против РФ
19:58 20.05.2024
 
Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям

Путин: российский ТЭК надежно обеспечивает потребности страны, вопреки санкциям

Выработка электроэнергии в РФ за 8 месяцев выросла на 2,1%, до 696,7 млрд кВт.ч - ЦДУ ТЭК
Выработка электроэнергии в РФ за 8 месяцев выросла на 2,1%, до 696,7 млрд кВт.ч - ЦДУ ТЭК
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, российский ТЭК непрерывно развивается, надежно обеспечивает потребности страны, сообщил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", — отметил он.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ
17 мая, 18:52
Российский лидер 20 мая провел совещание о развитии топливно-энергетического комплекса. В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
По словам президента, потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике.
Путин заявил, что валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, что на 1,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Добыча газа в стране, уточнил президент России, за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем годом ранее.
Также глава государства предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и более отдаленную перспективы. И добавил, что обсудит их в более широком составе, в том числе с руководителями различных компаний.
Кроме этого, Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии.
 
ТЭКВладимир Путинсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала