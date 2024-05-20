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Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям

Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям - 20.05.2024, ПРАЙМ

Путин отметил развитие российского ТЭК, вопреки санкциям

Несмотря на санкции, российский ТЭК непрерывно развивается, надежно обеспечивает потребности страны, сообщил президент России Владимир Путин. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T19:58+0300

2024-05-20T19:58+0300

2024-05-20T19:58+0300

тэк

владимир путин

санкции против рф

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, российский ТЭК непрерывно развивается, надежно обеспечивает потребности страны, сообщил президент России Владимир Путин."Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", — отметил он.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. Российский лидер 20 мая провел совещание о развитии топливно-энергетического комплекса. В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер.По словам президента, потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике.Путин заявил, что валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, что на 1,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Добыча газа в стране, уточнил президент России, за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем годом ранее.Также глава государства предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и более отдаленную перспективы. И добавил, что обсудит их в более широком составе, в том числе с руководителями различных компаний.Кроме этого, Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке энергетической стратегии.

https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848290941.html

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тэк, владимир путин, санкции против рф