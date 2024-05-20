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ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы

ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы - 20.05.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы

Сотрудники Федеральной службы безобасности задержали жителя Биробиджана, планировавшего совершить теракт в городе в День Победы, заявили в УФСБ по ЕАО. | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T09:27+0300

2024-05-20T09:27+0300

2024-05-20T09:27+0300

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безобасности задержали жителя Биробиджана, планировавшего совершить теракт в городе в День Победы, заявили в УФСБ по ЕАО.Сообщается, что задание он получил от украинских спецслужб. Отмечается, что злоумышленник планировал поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в одном из жилых домов Биробиджана."В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта", — говорится в сообщении ведомства.Следственныйт отдел ФСБ России по Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Злоумышленник был отправлен под стражу.

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россия, теракт, новости, фсб