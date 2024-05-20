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ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы - 20.05.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы
ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы - 20.05.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы
Сотрудники Федеральной службы безобасности задержали жителя Биробиджана, планировавшего совершить теракт в городе в День Победы, заявили в УФСБ по ЕАО. | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:27+0300
2024-05-20T09:27+0300
происшествия
россия
теракт
новости
фсб
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безобасности задержали жителя Биробиджана, планировавшего совершить теракт в городе в День Победы, заявили в УФСБ по ЕАО.Сообщается, что задание он получил от украинских спецслужб. Отмечается, что злоумышленник планировал поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в одном из жилых домов Биробиджана."В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта", — говорится в сообщении ведомства.Следственныйт отдел ФСБ России по Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Злоумышленник был отправлен под стражу.
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россия, теракт, новости, фсб
Происшествия, РОССИЯ, теракт, Новости, ФСБ
09:27 20.05.2024
 
ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы

ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего поджог в День Победы

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безобасности задержали жителя Биробиджана, планировавшего совершить теракт в городе в День Победы, заявили в УФСБ по ЕАО.
Сообщается, что задание он получил от украинских спецслужб. Отмечается, что злоумышленник планировал поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в одном из жилых домов Биробиджана.
"В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта", — говорится в сообщении ведомства.
Следственныйт отдел ФСБ России по Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Злоумышленник был отправлен под стражу.
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