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"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина для удара по России"
"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина для удара по России" - 20.05.2024, ПРАЙМ
"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина для удара по России"
Американская разведка организует государственный переворот в Грузии, чтобы подготовить трамплин для удара по России, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T22:10+0300
2024-05-20T22:10+0300
2024-05-20T22:10+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американская разведка организует государственный переворот в Грузии, чтобы подготовить трамплин для удара по России, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Что мы имеем? Запад хочет осуществить цветную революцию в Грузии, чтобы новое правительство страны было под его полным контролем. Это позволит сделать из Грузии трамплин для удара по России", — отметил он.Эксперт напомнил, что европейские представители участвовали в протестах в Грузии против закона об иноагентах. Он подчеркнул, что если бы главы МИД России, Китая или Венгрии пришли на митинг в США, чтобы поддержать Дональда Трампа, Белый дом назвал бы это "возмутительным вмешательством во внутренние дела" страны, а не проявлением демократии.Как заявляют власти Грузии, закон соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. По словам премьера страны, новая правовая норма поможет обеспечить долгосрочный мир в республике. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на данный закон.
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грузия, сша, иноагенты
"Готовит ЦРУ". В США раскрыли план создания "трамплина для удара по России"
Экс-агент Джонсон: ЦРУ хочет создать в Грузии трамплин для удара по России
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ.
Американская разведка организует государственный переворот в Грузии, чтобы подготовить трамплин для удара по России, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Что мы имеем? Запад хочет осуществить цветную революцию в Грузии, чтобы новое правительство страны было под его полным контролем. Это позволит сделать из Грузии трамплин для удара по России", — отметил он.
Эксперт напомнил, что европейские представители участвовали в протестах в Грузии против закона об иноагентах. Он подчеркнул, что если бы главы МИД России, Китая или Венгрии пришли на митинг в США, чтобы поддержать Дональда Трампа, Белый дом назвал бы это "возмутительным вмешательством во внутренние дела" страны, а не проявлением демократии.
Как заявляют власти Грузии, закон соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. По словам премьера страны, новая правовая норма поможет обеспечить долгосрочный мир в республике. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на данный закон.
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