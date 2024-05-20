https://1prime.ru/20240520/trepova-848328518.html
Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой
Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой - 20.05.2024, ПРАЙМ
Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой
Апеляционный военный суд признал законным 27-летний приговор дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T13:57+0300
2024-05-20T13:57+0300
2024-05-20T13:57+0300
суд
дарья трепова
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - ПРАЙМ. Апеляционный военный суд признал законным 27-летний приговор дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарскйи. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.25 января Второй западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии. Гособвинитель требовала назначить 28 лет и штраф на сумму 800 тысяч."Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу и апелляционное представление – без удовлетворения", - такое решение огласила судебная коллегия.Отмечается, что Трепову в ближайшее время этапируют в колонию.При этом Трепова заявила, что продолжит обжаловать приговор.
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суд, дарья трепова
Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой
Военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - ПРАЙМ. Апеляционный военный суд признал законным 27-летний приговор дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарскйи. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
25 января Второй западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии. Гособвинитель требовала назначить 28 лет и штраф на сумму 800 тысяч.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу и апелляционное представление – без удовлетворения", - такое решение огласила судебная коллегия.
Отмечается, что Трепову в ближайшее время этапируют в колонию.
При этом Трепова заявила, что продолжит обжаловать приговор.
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