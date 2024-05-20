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Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой

Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой - 20.05.2024, ПРАЙМ

Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой

Апеляционный военный суд признал законным 27-летний приговор дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T13:57+0300

2024-05-20T13:57+0300

2024-05-20T13:57+0300

суд

дарья трепова

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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - ПРАЙМ. Апеляционный военный суд признал законным 27-летний приговор дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарскйи. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.25 января Второй западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии. Гособвинитель требовала назначить 28 лет и штраф на сумму 800 тысяч."Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу и апелляционное представление – без удовлетворения", - такое решение огласила судебная коллегия.Отмечается, что Трепову в ближайшее время этапируют в колонию.При этом Трепова заявила, что продолжит обжаловать приговор.

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суд, дарья трепова