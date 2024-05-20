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Стоимость автозапчастей в России стабилизировались - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Стоимость автозапчастей в России стабилизировались
Стоимость автозапчастей в России стабилизировались - 20.05.2024, ПРАЙМ
Стоимость автозапчастей в России стабилизировались
Российский союз автостраховщиков (РСА) отмечает стабилизацию средних цен на автомобильные запчасти со второй половины 2023 года: сейчас они остаются на том же... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:08+0300
2024-05-20T15:08+0300
экономика
цены
авто
автозапчасти
стабилизация
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) отмечает стабилизацию средних цен на автомобильные запчасти со второй половины 2023 года: сейчас они остаются на том же уровне, что и год назад, сказал глава РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Все-таки сами поставки по стоимости - на сегодняшний момент мы можем отметить - стабилизировались. Начиная примерно со второй половины прошлого года мы видели, как средние цены, а мы формируем справочники (стоимости автозапчастей – ред.) раз в квартал, остаются по сути на том же уровне, что и год назад", - отметил он на конференции "30 лет ВСС: что в центре внимания страхового сообщества". Есть колебания по отдельным маркам транспортных средств, по отдельным моделям, но в целом цена на запасные части стоит на определенной планке и не меняется, добавил он. "Есть, к сожалению, "ложка дегтя", потому что начиная с декабря мы увидели, что начали увеличиваться сроки поставки запасных частей. Связано это в первую очередь с теми задержками в платежах, которые на сегодняшний момент осуществляются. По сути дела, три основных хаба, через которые идет поставка запасных частей, это, в первую очередь, Арабские Эмираты, Турция и юго-восточное направление – Китай", - обратил внимание Уфимцев. "Мы видели, что более тщательная проверка платежей со стороны финансовых учреждений осуществляется. Так как очень много электроники - сейчас фара в современном автомобиле это целый мини-компьютер - это требует дополнительной проверки. Мы видели, что сроки, как нам казалось до осени прошлого года, уже сформированы, на них опирался и страховой рынок, и потребители, и поставщики - они стали сдвигаться. Это усложняет и поиск запасных частей, и ремонт, и затягивает проблему, связанную с натуральным возмещением для ОСАГО", - сказал он. В то же время глава ВСС и РСА отметил, что начиная с осени прошлого года страховщики увидели, как стало возрождаться производство запчастей на автозаводах ушедших марок производителей, которые ранее были представлены в РФ. На многие не самые сложные элементы, например крылья, пластмассовые бампера, отечественные производители стали делать качественные аналоги, запускаются заводы или отдельные цеха, что влияет на разумность цен.
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цены, авто, автозапчасти, стабилизация
Экономика, цены, Авто, автозапчасти, Стабилизация
15:08 20.05.2024
 
Стоимость автозапчастей в России стабилизировались

РСА: цены автозапчастей в России со второй половины 2023 года стабилизировались

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтозапчасти в автомастерской
Автозапчасти в автомастерской - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) отмечает стабилизацию средних цен на автомобильные запчасти со второй половины 2023 года: сейчас они остаются на том же уровне, что и год назад, сказал глава РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Все-таки сами поставки по стоимости - на сегодняшний момент мы можем отметить - стабилизировались. Начиная примерно со второй половины прошлого года мы видели, как средние цены, а мы формируем справочники (стоимости автозапчастей – ред.) раз в квартал, остаются по сути на том же уровне, что и год назад", - отметил он на конференции "30 лет ВСС: что в центре внимания страхового сообщества".
Есть колебания по отдельным маркам транспортных средств, по отдельным моделям, но в целом цена на запасные части стоит на определенной планке и не меняется, добавил он.
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"Есть, к сожалению, "ложка дегтя", потому что начиная с декабря мы увидели, что начали увеличиваться сроки поставки запасных частей. Связано это в первую очередь с теми задержками в платежах, которые на сегодняшний момент осуществляются. По сути дела, три основных хаба, через которые идет поставка запасных частей, это, в первую очередь, Арабские Эмираты, Турция и юго-восточное направление – Китай", - обратил внимание Уфимцев.
"Мы видели, что более тщательная проверка платежей со стороны финансовых учреждений осуществляется. Так как очень много электроники - сейчас фара в современном автомобиле это целый мини-компьютер - это требует дополнительной проверки. Мы видели, что сроки, как нам казалось до осени прошлого года, уже сформированы, на них опирался и страховой рынок, и потребители, и поставщики - они стали сдвигаться. Это усложняет и поиск запасных частей, и ремонт, и затягивает проблему, связанную с натуральным возмещением для ОСАГО", - сказал он.
В то же время глава ВСС и РСА отметил, что начиная с осени прошлого года страховщики увидели, как стало возрождаться производство запчастей на автозаводах ушедших марок производителей, которые ранее были представлены в РФ. На многие не самые сложные элементы, например крылья, пластмассовые бампера, отечественные производители стали делать качественные аналоги, запускаются заводы или отдельные цеха, что влияет на разумность цен.
 
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