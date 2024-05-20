https://1prime.ru/20240520/tseny-848333554.html

Стоимость автозапчастей в России стабилизировались

Стоимость автозапчастей в России стабилизировались - 20.05.2024, ПРАЙМ

Стоимость автозапчастей в России стабилизировались

Российский союз автостраховщиков (РСА) отмечает стабилизацию средних цен на автомобильные запчасти со второй половины 2023 года: сейчас они остаются на том же... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T15:08+0300

2024-05-20T15:08+0300

2024-05-20T15:08+0300

экономика

цены

авто

автозапчасти

стабилизация

https://cdnn.1prime.ru/img/83420/73/834207307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8cd7583d6d7141847e7b94f57f66a33e.jpg

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) отмечает стабилизацию средних цен на автомобильные запчасти со второй половины 2023 года: сейчас они остаются на том же уровне, что и год назад, сказал глава РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Все-таки сами поставки по стоимости - на сегодняшний момент мы можем отметить - стабилизировались. Начиная примерно со второй половины прошлого года мы видели, как средние цены, а мы формируем справочники (стоимости автозапчастей – ред.) раз в квартал, остаются по сути на том же уровне, что и год назад", - отметил он на конференции "30 лет ВСС: что в центре внимания страхового сообщества". Есть колебания по отдельным маркам транспортных средств, по отдельным моделям, но в целом цена на запасные части стоит на определенной планке и не меняется, добавил он. "Есть, к сожалению, "ложка дегтя", потому что начиная с декабря мы увидели, что начали увеличиваться сроки поставки запасных частей. Связано это в первую очередь с теми задержками в платежах, которые на сегодняшний момент осуществляются. По сути дела, три основных хаба, через которые идет поставка запасных частей, это, в первую очередь, Арабские Эмираты, Турция и юго-восточное направление – Китай", - обратил внимание Уфимцев. "Мы видели, что более тщательная проверка платежей со стороны финансовых учреждений осуществляется. Так как очень много электроники - сейчас фара в современном автомобиле это целый мини-компьютер - это требует дополнительной проверки. Мы видели, что сроки, как нам казалось до осени прошлого года, уже сформированы, на них опирался и страховой рынок, и потребители, и поставщики - они стали сдвигаться. Это усложняет и поиск запасных частей, и ремонт, и затягивает проблему, связанную с натуральным возмещением для ОСАГО", - сказал он. В то же время глава ВСС и РСА отметил, что начиная с осени прошлого года страховщики увидели, как стало возрождаться производство запчастей на автозаводах ушедших марок производителей, которые ранее были представлены в РФ. На многие не самые сложные элементы, например крылья, пластмассовые бампера, отечественные производители стали делать качественные аналоги, запускаются заводы или отдельные цеха, что влияет на разумность цен.

https://1prime.ru/20240520/avto-848327387.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены, авто, автозапчасти, стабилизация