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Атомайз разместил новые ЦФА от BitRiver

Атомайз разместил новые ЦФА от BitRiver - 20.05.2024, ПРАЙМ

Атомайз разместил новые ЦФА от BitRiver

Крупнейший оператор майнинговых дата-центров и поставщик оборудования для майнинга в России, компания BitRiver дебютирует на платформе Атомайз. Выпуск ЦФА... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T18:39+0300

2024-05-20T18:39+0300

2024-05-20T18:39+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Крупнейший оператор майнинговых дата-центров и поставщик оборудования для майнинга в России, компания BitRiver дебютирует на платформе Атомайз. Выпуск ЦФА доступен всем инвесторам. Объем выпуска - 300 миллионов рублей. Ставка выпуска - 18% годовых, выплата процентов - ежемесячно. Цена одного ЦФА - 1 тысяча рублей, срок обращения - 12 месяцев, дробление и досрочное погашение не предусмотрены. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам (объем инвестиций до 600 тысяч рублей в год)."Предложение от BitRiver — это интересная доходность и управляемый срок инвестиций", — подчеркнул директор по продуктам Атомайз Павел Сидоркин.Купить ЦФА сейчас можно мобильном приложении Атомайз, которое доступно в RuStore, а также в веб-версии.Атомайз — первая в России платформа цифровых финансовых активов (ЦФА). В феврале 2022 года внесена Банком России в профильный реестр операторов информационных систем. ООО "Атомайз" входит в Группу "Интеррос".Решение Атомайз позволяет бизнесу быстро и удобно привлекать финансирование и управлять свободной ликвидностью через выпуск ЦФА. А инвесторам дает доступ к новым активам и финансовым инструментам.На май 2024 года на платформе Атомайз состоялись более 200 выпусков совокупным объемом более 22,5 миллиардов рублей. На платформе зарегистрированы около 72 тысячи инвесторов и реализован полный жизненный цикл сделок с ЦФА, включая выпуск, первичное приобретение, обращение, продажу на вторичном рынке и погашение цифровых финансовых активов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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