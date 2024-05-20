https://1prime.ru/20240520/turizm-848329149.html
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов
Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 миллионов человек к 2030 году: стратегия по развитию туризма предполагает ежегодный рост числа... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:07+0300
2024-05-20T14:07+0300
2024-05-20T14:07+0300
туризм
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ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ, 20 мая – ПРАЙМ. Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 миллионов человек к 2030 году: стратегия по развитию туризма предполагает ежегодный рост числа отдыхающих на четверть, заявил министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса. "В Египте мы добились очень хороших результатов за последнее время благодаря реализации стратегии по туризму. Это очень важная отрасль в египетской экономике, наша цель - ежегодный рост 25% до 30 миллионов туристов до 2030 года", - сказал он в ходе Africa Tourism Forum. Чиновник отметил, что выручка от туризма в Египте за первые четыре месяца этого года составила рекордные для этого периода 4,3 миллиарда долларов. Ранее Ассоциация туроператоров России со ссылкой на главу управления по туризму Египта Амра Элькади сообщала, что всего страну в прошлом году посетило 14,9 миллиона иностранных туристов. А позднее на форуме Исса отметил, что в прошлом году страну посетили 1,5 миллиона туристов из России.
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туризм, египет, иностранные туристы, планы
Туризм, ЕГИПЕТ, иностранные туристы, планы
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов
Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 млн к 2030 году
ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ, 20 мая – ПРАЙМ. Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 миллионов человек к 2030 году: стратегия по развитию туризма предполагает ежегодный рост числа отдыхающих на четверть, заявил министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса.
"В Египте мы добились очень хороших результатов за последнее время благодаря реализации стратегии по туризму. Это очень важная отрасль в египетской экономике, наша цель - ежегодный рост 25% до 30 миллионов туристов до 2030 года", - сказал он в ходе Africa Tourism Forum.
Чиновник отметил, что выручка от туризма в Египте за первые четыре месяца этого года составила рекордные для этого периода 4,3 миллиарда долларов.
Ранее Ассоциация туроператоров России со ссылкой на главу управления по туризму Египта Амра Элькади сообщала, что всего страну в прошлом году посетило 14,9 миллиона иностранных туристов.
А позднее на форуме Исса отметил, что в прошлом году страну посетили 1,5 миллиона туристов из России.
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