Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240520/turizm-848329149.html
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов - 20.05.2024, ПРАЙМ
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов
Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 миллионов человек к 2030 году: стратегия по развитию туризма предполагает ежегодный рост числа... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T14:07+0300
2024-05-20T14:07+0300
туризм
египет
иностранные туристы
планы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02e7c6c41db6e273bd9222d62c12350b.jpg
ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ, 20 мая – ПРАЙМ. Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 миллионов человек к 2030 году: стратегия по развитию туризма предполагает ежегодный рост числа отдыхающих на четверть, заявил министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса. "В Египте мы добились очень хороших результатов за последнее время благодаря реализации стратегии по туризму. Это очень важная отрасль в египетской экономике, наша цель - ежегодный рост 25% до 30 миллионов туристов до 2030 года", - сказал он в ходе Africa Tourism Forum. Чиновник отметил, что выручка от туризма в Египте за первые четыре месяца этого года составила рекордные для этого периода 4,3 миллиарда долларов. Ранее Ассоциация туроператоров России со ссылкой на главу управления по туризму Египта Амра Элькади сообщала, что всего страну в прошлом году посетило 14,9 миллиона иностранных туристов. А позднее на форуме Исса отметил, что в прошлом году страну посетили 1,5 миллиона туристов из России.
https://1prime.ru/20240414/turizm-847372270.html
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c24884d5ca6c80012ef33125dde07f29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, египет, иностранные туристы, планы
Туризм, ЕГИПЕТ, иностранные туристы, планы
14:07 20.05.2024
 
Египет планирует увеличить число иностранных туристов до 30 миллионов

Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 млн к 2030 году

© Фото : Unsplash/Jeremy BishopЕгипет
Египет - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© Фото : Unsplash/Jeremy Bishop
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ, 20 мая – ПРАЙМ. Египет рассчитывает довести число иностранных туристов до 30 миллионов человек к 2030 году: стратегия по развитию туризма предполагает ежегодный рост числа отдыхающих на четверть, заявил министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса.
"В Египте мы добились очень хороших результатов за последнее время благодаря реализации стратегии по туризму. Это очень важная отрасль в египетской экономике, наша цель - ежегодный рост 25% до 30 миллионов туристов до 2030 года", - сказал он в ходе Africa Tourism Forum.
Чиновник отметил, что выручка от туризма в Египте за первые четыре месяца этого года составила рекордные для этого периода 4,3 миллиарда долларов.
Ранее Ассоциация туроператоров России со ссылкой на главу управления по туризму Египта Амра Элькади сообщала, что всего страну в прошлом году посетило 14,9 миллиона иностранных туристов.
А позднее на форуме Исса отметил, что в прошлом году страну посетили 1,5 миллиона туристов из России.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет
14 апреля, 12:48
 
ТуризмЕГИПЕТиностранные туристыпланы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала