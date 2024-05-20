https://1prime.ru/20240520/usloviya-848341284.html

Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке

Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке - 20.05.2024, ПРАЙМ

Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке

Льготные ипотечные программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", а также "Дальневосточная ипотека" продолжат действовать, условия по льготным ипотечным... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T17:52+0300

2024-05-20T17:52+0300

2024-05-20T17:59+0300

льготная ипотека

условия

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", а также "Дальневосточная ипотека" продолжат действовать, условия по льготным ипотечным госпрограммам теперь будут зафиксированы в "Электронном бюджете", а не в постановлениях правительства РФ, сообщается на сайте Минфина РФ."Программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" продолжат действовать. При этом меняется форма предоставления субсидий в рамках указанных программ. Теперь, по новым правилам, постановления правительства РФ, в соответствии с которыми реализовывались льготные ипотечные программы, отменяются, и в силу вступают решения правительства РФ, которые публикуются в "Электронном бюджете"", - сказано в публикации."Помимо этого, по программам "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека" увеличен общий лимит суммы кредитов, по которым осуществляется возмещение кредитным и иным организациям их недополученных доходов, и составляет соответственно по программе "Семейная ипотека" 4,84 трлн рублей, по программе "Льготная ипотека" – 6,19 трлн рублей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240520/ipoteka-848336354.html

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льготная ипотека, условия