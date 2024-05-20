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Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке
Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке - 20.05.2024, ПРАЙМ
Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке
Льготные ипотечные программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", а также "Дальневосточная ипотека" продолжат действовать, условия по льготным ипотечным... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T17:52+0300
2024-05-20T17:59+0300
льготная ипотека
условия
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", а также "Дальневосточная ипотека" продолжат действовать, условия по льготным ипотечным госпрограммам теперь будут зафиксированы в "Электронном бюджете", а не в постановлениях правительства РФ, сообщается на сайте Минфина РФ."Программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" продолжат действовать. При этом меняется форма предоставления субсидий в рамках указанных программ. Теперь, по новым правилам, постановления правительства РФ, в соответствии с которыми реализовывались льготные ипотечные программы, отменяются, и в силу вступают решения правительства РФ, которые публикуются в "Электронном бюджете"", - сказано в публикации."Помимо этого, по программам "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека" увеличен общий лимит суммы кредитов, по которым осуществляется возмещение кредитным и иным организациям их недополученных доходов, и составляет соответственно по программе "Семейная ипотека" 4,84 трлн рублей, по программе "Льготная ипотека" – 6,19 трлн рублей", - говорится в сообщении.
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льготная ипотека, условия
льготная ипотека, Условия
17:52 20.05.2024 (обновлено: 17:59 20.05.2024)
 
Минфин сообщил, где теперь зафиксированы условия по льготной ипотеке

Минфин: условия по льготной ипотеке теперь зафиксированы в "Электронном бюджете"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", а также "Дальневосточная ипотека" продолжат действовать, условия по льготным ипотечным госпрограммам теперь будут зафиксированы в "Электронном бюджете", а не в постановлениях правительства РФ, сообщается на сайте Минфина РФ.
"Программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" продолжат действовать. При этом меняется форма предоставления субсидий в рамках указанных программ. Теперь, по новым правилам, постановления правительства РФ, в соответствии с которыми реализовывались льготные ипотечные программы, отменяются, и в силу вступают решения правительства РФ, которые публикуются в "Электронном бюджете"", - сказано в публикации.
"Помимо этого, по программам "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека" увеличен общий лимит суммы кредитов, по которым осуществляется возмещение кредитным и иным организациям их недополученных доходов, и составляет соответственно по программе "Семейная ипотека" 4,84 трлн рублей, по программе "Льготная ипотека" – 6,19 трлн рублей", - говорится в сообщении.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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льготная ипотекаУсловия
 
 
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